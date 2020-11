Ya se tienen 200 mdp para el Plan Hídrico de Tabasco

Para evitar futuras inundaciones en la planicie tabasqueña, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que en el plan integral que se está afinando para su estado natal incluye el que las presas permanezcan vacías en tiempos de lluvias, a pesar de que en ese periodo no generen energía eléctrica , e informó que en el presupuesto recién aprobado se contemplan destinar 200 millones de pesos como anticipo para la compra de dragas para desazolvar los ríos.

Asimismo, señaló que el plan integral contempla ser realizado por etapas, donde lo prioritario en este momento es proteger a las personas y llevarlas a refugios, y más adelante, por medio de censos, apoyar a los damnificados.

“Luego, el que se fortalezca el programa de bienestar en las zonas afectadas. Por ejemplo, si en las zonas inundadas se está entregando apoyo a niñas, niños, con discapacidad, pero no tienen apoyo a discapacitados de más edad, se va a ampliar a todos. Y así, en el caso de las becas se va a fortalecer el programa de bienestar.

¿Ahora sí habrá plan hídrico para Tabasco?

“Más estructural es la compra, ya tenemos el presupuesto autorizado, el de la madrugada, ya contemplan los primeros 200 millones de pesos para anticipos para dragas, que van a ser operadas por la Secretaría de Marina.

“De fondo, (será) el control de las presas. Van a estar vacías, aunque no se genere energía, durante los meses de lluvia. Es un acuerdo”, dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que también se planea impulsar un programa de desarrollo urbano integral, que incluirá agua porque “se vive la paradoja que hay agua en abundancia, que inunda, pero no hay agua para el uso doméstico”.

“Hay líneas, no hay pozos o las tomas de las aguas de los ríos no funcionan porque ya no sirven las plantas, no hay red de distribución, el drenaje está destruido en el caso de Villahermosa, y así en casi todas las cabeceras municipales; hay que pavimentar, porque las calles quedaron o están quedando destruidas, hay que resolver el problema de vivienda, pero no construir en las mismas zonas bajas, es todo un plan completo”, agregó AMLO.

