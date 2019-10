¡Ya puedes demandar a tu jefe por tanto estrés! Entra en vigor ley de protección laboral

Con la puesta en marcha de la nueva Norma Oficial Mexicana 035, que forma parte de la ley de protección laboral, los patrones que incumplan y no atiendan los factores de riesgo psicosociales de su personal tendrán que pagar una multa de hasta 500 mil pesos.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) un 43 por ciento de los trabajadores de México sufren de agotamiento físico y mental, por lo que presentan baja productividad en sus empresas.

En tanto, el director de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), los patrones deberán dejar por escrito y difundir entre sus empleados sus política de prevención contra el estrés, la ansiedad y la violencia laboral.

“La norma obliga a que sea el patrón quien se acerque con los trabajadores a informales de la norma y el proceso para la detección de problemas. Pero los trabajadores también tienen la obligación de participar”.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 035 los jefes deberán establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.

También se lee en la norma, que se deberán evitar experiencias que puedan general trastorno de estrés postraumático como explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros.

Cabe señalar que dicha norma entrará en vigor el próximo 23 de octubre, sin embargo, durante un año no se aplicarán sanciones, esto con el fin de que los centros de trabajo se vayan adecuando a sus procedimientos.

Pero ojo, esto no significa que no puedas demandar a tu jefe o empresa, si el estrés no disminuye en tu entorno laboral.

Las empresas que incumplan tendrán que pagar una multa de 20 mil hasta los 500 mil dependiendo del caso.