Ya inicia reducción de quinta ola de COVID-19: López-Gatell

La quinta ola de COVID en México finalmente muestra signos de reducción pues los contagios ya comenzaron a descender, señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“La semana pasada hablamos de una desaceleración, pero indicamos que todavía no empezaba el descenso de los casos, ya empezó el descenso”, apuntó el funcionario durante el Pulso de la Salud.

Dijo que México registró menos casos en la semana más reciente a comparación de las anteriores y se espera que esa reducción se mantenga, de no ser así el gobierno informará al respecto.

“Lo más esperable es que ya empiece la reducción de la quinta ola”, indicó el funcionario.

En cuanto a las hospitalizaciones, el pronóstico es que aumenten en las próximas semanas y empiecen a descender en la medida en que están desplazadas unos días respecto a los casos. Lo mismo pasará con las defunciones.

Hasta el momento se registra una ocupación de camas generales del 18 % mientras que las camas con ventilador se ha mantenido en 5 por ciento. La mortalidad llegó a su punto máximo de 50 defunciones en promedio por día durante la semana 27 pero a partir de esta semana 30 y con un desfase de tres semanas, empezaran a reducirse.

Al corte de este domingo 24 de julio, el país acumula 6 millones 624 mil 310 casos positivos y 327 mil 89 defunciones a causa del virus.

Los 190 mil 597 casos activos de COVID-19 detectados se encuentran de manera predominante en las entidades: Ciudad de México, Colima, Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Coahuila, Tlaxcala, Tabasco y Nuevo León.

México recibirá vacunas COVID de Canadá

México registró menos casos en la semana más reciente a comparación de las anteriores.

México recibirá esta semana casi 4 millones de dosis pediátricas de vacunas COVID. Este miércoles llegará un millón y el jueves 3 millones.

Las dosis son un donativo de Canadá y se “estarán administrando con prontitud”, aseguró López-Gatell.

Hasta el momento 3 millones 960 mil 965 menores de 5 a 11 años han sido cubiertos con la vacuna COVID en México, un poco más de la cuarta parte de este sector.

El 79 por ciento de personas en México cuentan con al menos una dosis de vacuna COVID, es decir, 118 millones 240 mil 242 personas.

Te puede interesar: Aplicarán vacunas pediátricas contra Covid en cinco municipios de Yucatán.

¿Son los antibióticos eficaces para prevenir o tratar la COVID-19?

Los antibióticos no son eficaces contra los virus.

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram