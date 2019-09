Xochimilco: 'Solo se ahogan los pend3#jos, maldito muerto' dicen trajineros VIDEO VIRAL

En Xochimilco se grabó un video en el que aparecen unos jóvenes burlándose al decir que "Solo se ahogan los pendej#s" se escucha decir refiriéndose al joven que murió ahogado en días pasados al caer de la trajinera mientras pasaba un rato de diversión con sus amigos.

Así mismo en el video se les escucha decir que en los canales de Xochimilco no existen ramas, tampoco fango los cuales pudieran provocar que si una persona cae perdiera la vida ahí.

Dicho video en el que insultan a José “N” ya circula en el internet, en el se puede observar cómo es que los jóvenes y presuntos trajineros de Xochimilco se tiraban clavados y con frases burlonas hablaban del joven muerto.

Incluso se llega a observar que algunos de los que aparecen en el video llevan puesto chalecos salvavidas, bromean, se lanzan de una trajinera a otra y se burlan de José “N” afirmando que:

“La gente que se ponga chingona, si no saben nadar que no se pare de su puta trajinera, para que no suceda lo que pasó, maldito muerto”. Se escucha a un joven decir en el video..