Vuelven fifí a Beatriz Gutiérrez Müller y la sacan en la revista ¡HOLA!

Vuelven fifi a Beatriz Gutiérrez Müller y la sacan en la revista ¡HOLA!

En su edición semanal número 698, la revista ¡HOLA! sacó un artículo dedicada a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, donde habló sobre su reciente viaje de trabajo a Europa, que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador realizó hace unas semanas.

Bajo el titular ‘Beatriz Gutiérrez Müller en Europa’, la revista del corazón habló sobre las reuniones que sostuvo la escritora en el viejo continente con autoridades importantes como la señora Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macros y el Papa Francisco II.

A diferencia de Angélica Rivera, ex primera dama, Beatriz Gutiérrez Múller no ocupó la portada de la afamada revista de sociedad

La edición que saldrá a la venta la próxima semana, habla sobre la vestimenta de la también presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural mexicano, al tiempo que retoma los comentarios que la escritora posteó en sus redes, sobre la solicitud del Gobierno federal para que le sean prestadas algunas piezas prehispánicas.

Si bien en redes sociales comparan a Beatriz Gutiérrez Müller con Angélica Rivera, ex esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto, es importante mencionar que la escritora no posó para la lente del semanario del corazón, pues éste solo retomó las fotos de ella.

La ex primera dama, Angélica Rivera, salió varias veces en la revista ¡HOLA!, las cuales fueron pagadas, se supo después.

Papa Francisco II envía mensaje a AMLO a través de Gutiérrez Müller

Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Papa Francisco II le envió un mensaje de aliento para que continúe con su lucha por la transformación de México.

“Dígale que no se canse, que siga adelante”, fueron las palabras del Papa que, según AMLO, le envío a través de su esposa.

En la conferencia, el presidente también adelantó sobre una llamada con el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier, con quien sostuvo "una conversación amplia sobre el Covid-19, economía y cultura" y dijo que invitaba "a visitar nuestro país para las conmemoraciones de 2021".

"Nos ayudará a gestionar ante los directivos de los museos de ese país el préstamo del Códice Maya de Dresde. Me acompañaron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Beatriz", añadió.