Vuelca camión de cerdos en Campeche y habitantes se ROBAN a los marranos (VIDEO) | REDES

Tras la volcadura de un camión que transportaba cerdos en el estado de Campeche, habitantes de la localidad cercana a donde sucedieron los hechos, a robaron a los marranos que quedaron esparcidos sobre el asfalto.

El accidente automovilístico se registró sobre la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 59, mejor conocido como la curva del diablo, en donde lugareños realizaron la rapiña de los marranos que se encontraban esparcidos en el pavimento, pero también de los que permanecían dentro de la unidad.

El robo de los cerdos en Campeche ocasionó reacciones diversas en las redes sociales. Foto: REDES.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía municipal de Campeche, quienes poco pudieron hacer ante la presencia de decenas de lugareños que llegaron para saquear el tráiler.

A través de una serie de videos publicados en las redes sociales, se puede observar como los habitantes de Campeche arriban a la zona de desastre para jalar, arrastrar y robarse a los cerdos, generando un estrés en los animales que se hacía notar a través de los quejidos.

Arremeten en redes tras robo de cerdos en Campeche

La publicación de las imágenes generó una serie de comentarios al respecto, pues hubo quienes condenaron los hechos al asegurar que los animales estaban siendo lastimados, pero también hubo otros que aseguraron que no estaban mal el robo, sino la forma.

"De verdad somos un país con mucha lacra, no tiene orque hacer eso esa bola de mugrosos hambreados! Los pobres animales lastimados y así los arrastran! Neta eso no tener madre! No soy vegano pero se deben tratar con dignidad siempre a los animales!", escribió uno de los usuarios en Twitter.

De nuestro inbox#Video Se voltea tráiler que transportaba cerdos y la gente aprovecha para realizar la famosa rapiña Los hechos suscitaron en la carretera federal #Campeche - Mérida, a la altura de Hecelchakán. pic.twitter.com/HrgThbG6D3 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) August 18, 2020

"No está mal que se lleven a los animales .porque al final se muere y ahorita a muchos le sirven y aparte por eso tienen seguro los trailers, pero esa no es la manera de tratar a los animalitos por favor sean tantito sensibles", escribió otra de los usuarios en Facebook.

Tras el accidente, ninguna persona resultó lesionada, según informaron autoridades viales de Campeche, mientras que la unidad fue puesta disposición de la Fiscalía General del Estado, donde los propietarios deberán acudir para recuperarla.

Con información de Tribuna Campeche.