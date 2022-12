Volcadura en Edomex deja 15 heridos, el accidente ocurrió en el Nevado de Toluca. Foto: seunonoticias.mx

En un habitual recorrido hacia la cumbre del Nevado de Toluca, en Edomex, un conductor perdió el control de su camioneta, se salió del camino y terminó volcando en una ladera, accidente en el que 15 turistas sufrieron lesiones leves y un par de ellos solo sufrieron de raspones, ¡el conductor está detenido!

En La Verdad Noticias queremos decirte que el volcán Xinantécatl, es uno de los sitios mas visitados por los habitantes del Estado de México, ya que en la cima se puede esquiar, escalar y hacer caminata, además de que es una zona muy segura, porque los ejidatarios de la zona se preocupan mucho por la seguridad de los turistas.

Anteriormente, te contamos sobre dos mujeres extraviadas en este volcán, pero ahora te decimos que, a pesar de ir con guías, muchas personas prefieren explorar un poco por su cuenta, sin saber que es un lugar peligroso, debido al terreno inestable, los sismos que provocan deslaves y un sitio muy frío en el que se puede morir por hipotermia.

Accidente en el Nevado de Toluca deja 15 heridos

Helicóptero. Foto: aristeguinoticias.com

Fue durante la mañana que el siniestro ocurrió, una de las camionetas que hacen recorridos para turistas por el volcán, llegó al paraje conocido como Las Antenas, sitio donde el chofer de la unidad perdió el control, intentó maniobrar, pero terminó por salirse del camino, por lo que, el vehículo rodó por una ladera.

De acuerdo con el personal de Protección Civil, 11 de los turistas que iban a bordo fueron trasladados en ambulancia hacia un centro médico cercano y dos más tuvieron que ser transportados en un helicóptero, ya que sus heridas son críticas, por otro lado, el conductor está detenido y fue llevado al Ministerio Público para rendir su declaración sobre lo sucedido.

Te puede interesar: Persecución en Edomex, oficial estatal es abatido en la balacera.

¿Qué no hacer en un accidente?

No abandones el automóvil, retíralo si es posible o usa los conos para indicar al resto de conductores que deben reducir la velocidad, no muevas a ninguna persona sin antes haber confirmado que no presenta hemorragias o fracturas, no limpies el camino, esto puede ponerte en peligro de ser arrollado por otro vehículo que intenta esquivar el siniestro.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de seunonoticias.mx