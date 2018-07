Volaris le entrega a Pepe Aguilar a un miembro de su familia muerto.

Pepe Aguilar, contó en un video difundido por medio de sus redes sociales el mal servicio de la aerolínea Volaris, después de haber perdido a su mascota y posteriormente entregarle al miembro de su familia sin vida.

El cantante comentó lo sucedido en el audiovisual, donde se muestra molesto y conmovido.

Mediante su cuenta de Instagram, el intérprete mexicano compartió su enojo e indignación, pues las causas de muerte de su mascota “Chucho” se debió a negligencia durante su viaje con Volaris quien primero extravió al perro de la familia Aguilar, y luego lo encontró sin vida en el aeropuerto de Los Ángeles.

“La compañía Volaris y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, pues perdieron a mi perrito ayer, no tanto la compañía, no tanto la empresa pero sí un empleado de la empresa y las disposiciones que tienen estas personas realmente no les puedo describir con palabras lo que siento ahorita porque si bien es cierto para algunos un perro es un animal más, para otros llega a ser parte de su familia y en este caso así era”, dijo.