Viven en la pobreza 43 millones de mexicanos que creen ser de clase media

Alrededor de 43 millones de mexicanos viven bajo condiciones de pobreza moderada, aunque para ellos, su nivel socieconómico es de clase media, reveló un estudio realizado por la investigadora Alice Kroozer de la Universidad de Cambridge.

De acuerdo con dicho estudio, para poder ser considerado de clase media en México, las personas necesitarían ganar 64.000 pesos mensuales para una familia de solo cuatro integrantes, un nivel salarial que solo gana el 10 por ciento de la población en México.

El estudio de la institución fue citado por el New York Times para referirse a los graves problemas que enfrenta México al catalogar a la mayor parte de la población dentro del nivel socieconómico de clase media.

Mexicanos creen vivir en clase media, pero no cubren necesidades como la salud, educación de nivel, entre otros.

El artículo publicado por el diario estadounidense señala que "no basta dejar de ser pobre para ser clasemediero", pues si bien en México "hay casi 37 millones de personas que técnicamente no son pobres pero tienen carencias básicas como acceso a la salud, seguridad social o educación".

Esta medición se debe, en parte, a las bases establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), quien estima que una persona en México puede satisfacer sus necesidades básicas con un ingreso de apenas 3.200 pesos mensuales, algo muy complicado para ciertas zonas del país.

"Para ser clase media, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social de Evalúa de Ciudad de México, se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos y no trabajar más de 48 horas a la semana. En promedio, la clase media en México logra esto ganando en promedio 16.000 pesos por persona", señala el New York Times.

Educación vs pobreza es un mito, afirma el New York Times

Las autoridades mexicanas, pero también el imaginario colectivo, han insistido por años que para llegar a ser de clase media y dejar la pobreza, una persona debe estudiar una licenciatura, sin embargo, esto no siempre suele ser así y ha quedado establecido en informes.

Una investigación de Econstor reveló que de 1989 a 2010, los mexicanos incrementaron de manera significativa su nivel educativo, no obstante, eso no se vio reflejado en sus ingresos. Además, la productividad también ha aumentado. Los salarios no.