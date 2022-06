Viva Aerobus rechaza y discrimina a pasajera y a su 'perrhijo'

A través de redes sociales se viralizó el caso de una pasajera de la aerolínea VivaAerobus, quien denunció el mal trato a su persona y la discirminación contra su “perrhijo” de apoyo emocional. Miles de usuarios se pronunciaron al respecto y exigen a la aerolínea hacer algo para remediar esta situación.

Durante la pandemia de COVID-19, la industria aérea se vio severamente afectada, pues miles de vuelos en todo el mundo fueron cancelados ante la viralidad del virus que se dice, inició en China, específicamente en Wuhan.

La pasajera Lorena Weber, tuvo un acercamiento con Merca 2.0, en donde expuso la situación que tuvo lugar el pasado 30 de mayo en un viaje de Mérida a Ciudad de México.

Esta información se da luego de que la aerolínea informara que llegará a varios destinos desde el AIFA, actualización que agradó a los usuarios.

Aunque la entrevista en donde la mujer explica lo sucedido se dio vía redes sociales, señaló el motivo de su molestia tenía que ver con la ansiedad generalizada que le provocaba meter a su mascota en una transportadora.

“Que por favor no me hicieran meterla, ya que ella es de apoyo emocional. Me dijeron que no había problema, que no necesitaba transportadora, que estaba perfecto”.