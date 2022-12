Viva Aerobús no llevó a perrita de usuaria a su vuelo a Torreón

Una usuaria en Twitter denunció que la aerolínea Viva Aerobús no subió a su perrita al vuelo y cuando llegó a su destino en Torreón, la entregaron con su jaula rota.

@Sanrmzmarg narró que hizo el vuelo VB1268 desde la Ciudad de México que iba camino a Torreón, en Coahuila, la usuaria narró que haría el viaje con su mascota, una perra llamada ‘Sabina’, a la que entregó en buenas condiciones antes de subir su avión.

Aquí, en La Verdad Noticias hemos informado de las polémicas y los problemas que ha enfrentado la aerolínea en cuestión, específicamente cuando se trata de vuelos retrasados o problemas de ésta.

Usuaria denuncia trato a su perrito por aerolíneas

La jaula salió rota y dañada, con plástico y otros problemas que la usuaria denunció

La joven dijo que documentó a su mascota y la entregó en perfectas condiciones una hora antes de subir al avión, y pero cuando llegó a Torreón, ‘Sabina’ no se encontraba en la bandeja de equipaje.

También dijo que preguntó a los encargados, quienes solamente le comentaron que seguramente no subieron la jaula con su mascota al vuelo, lo que significa que la perrita simplemente no había subido al vuelo.

Añadieron que cuando se percataron de la situación, la colocaron en otro vuelo con el mismo destino, pero de otra aerolínea, en este caso Aeroméxico, y luego de dos horas, la perrita llegó a la ciudad del norte, pero con la jaula destruida, plástico roto y la puerta sin funcionar, además de plástico extra que nunca añadió.

Finalmente, la usuaria denunció que las aerolíneas Viva Aerobús y Aeroméxico no son seguras para los animales, también denunció la angustia que vivió y que no era posible que no hubiera preocupación porque las mascotas llegaran bien a su destino.

Problemas de Viva Aerobús

La compañía ha tenido varios problemas y la han denunciado por mala atención

Aparte del recién denunciado por esta usuaria, la aerolínea Viva Aerobús ha tenido múltiples quejas debido a situaciones como retrasos en sus vuelos que llegan a durar hasta 12 horas.

Esta aerolínea, debido a esa clase de quejas, ha pasado por momentos complicados, que también tienen que ver con el mal servicio de sus vuelos y pérdida de tiempo de sus pasajeros, también tuvo una denuncia de que un avión se apagó y le ‘comenzó a faltar el oxígeno’, lo que causó que los pasajeros entraran en pánico.

Esta situación llevó a que los usuarios del avión decidieran bajar, lo que llevó a que la aerolínea no quisiera darles un reembolso ni permitió que tomaran otro vuelo.

