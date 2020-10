Viva Aerobus PIERDE a gatita al descargar equipaje en Guadalajara ¡indignante!

La empresa Viva Aerobus causó revuelo en redes sociales tras haber extraviado a una gatita de nombre miel en un vuelo con destino a Guadalajara. Brenda Beltrán y Dominique Georgette, dueñas del felino, denunciaron, por redes sociales lo ocurrido.De acuerdo a la denuncia hecha en redes sociales, los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre.

"Amigos ayúdenme a compartir, por favor, necesito respuesta de la aerolínea, hoy mi hija viajó en un vuelo de Viva Aerobús y llegando al destino de vuelo, (Vuelo VB3255) Guadalajara, ellos perdieron a nuestra gatita miel. Yo se las entregué en zona de recepción de mascotas en sus manos y en mis manos quiero de vuelta a miel", relató.

Brenda explicó que habían comprado un boleto de avión para llevar al felino en un asiento, pero que la aerolínea les negó el servicio, por lo que viajó en el área de equipaje, pero cuando llegaron, la mascota ya no estaba en su caja transportadora.

La dueña de la gatita denunció los hechos

Dominique Georgette explicó lo que había pasado, "La gatita iba en su transportadora, me comentaron que pudo haberse abierto en el transcurso del viaje, por lo que pienso que no iba asegurada con nada, y cuando abrieron para sacar equipaje salió corriendo y que los que la vieron no la tomaron por ‘miedo’ a que los rasguñara".

En redes sociales el hashtag #miel se hizo tendencia y varios usuarios pidieron a la aerolínea que entregara al felino, como @NeyraKimberly, quien reclamó, "Viva Aerobus, que horrible situación, pagar para que lleven a tu mascota ‘segura’ con boleto de asiento y la tiren al equipaje y después que digan que no aparece”.

Viva Aerobus emite su postura

Ante los reclamos, Viva Aerobus emitió un comunicado el 11 de octubre en el que menciona su versión de lo ocurrido, "Desafortunadamente, durante el proceso de retiro de maletas de la aeronave que realizó el vuelo #3255 de Villahermosa a Guadalajara, 'Miel' estaba fuera de su caja transportadora, lo que la llevó a salirse del avión y dirigirse a las instalaciones del aeropuerto de Guadalajara".

En Viva Aerobus reconocemos la importancia y valor de todas las mascotas de nuestros pasajeros, por ello, reiteramos nuestro compromiso por seguir en la búsqueda para encontrar a Miel, hemos estado en comunicación permanente con sus familiares y así seguiremos hasta encontrarla. pic.twitter.com/RiIWtY01bs — Viva Aerobus (@VivaAerobus) October 12, 2020

La firma también señala, "Desde el momento en que tuvimos conocimiento de esta situación, hemos estado en permanente comunicación con sus familiares y realizado juntos las labores de búsqueda en las intermediaciones del aeropuerto con el apoyo de los colaboradores aeroportuarios”.

“En este sentido, agradecemos cualquier información que pueda ayudarnos a encontrar a 'Miel' a la brevedad posible", detalló la empresa Viva Aerobus.

Hasta el momento la familia de Miel ha compartido algunas imágenes de cómo se lleva el proceso de búsqueda de Miel en el aeropuerto.

