Viudas reclaman a la empresa dueña de "El Pinabete" el pago de indemnización

Un grupo de viudas de los mineros que quedaron atrapados en el pozo “El Pinabete”, acudieron a las oficinas de la empresa a denunciar, que dejaron de recibir el pago que recibían semanalmente, mismo que utilizaban para cubrir sus necesidades familiares.

De acuerdo a los testimonios, es la primera vez que se presenta el problema, por lo que buscan respuestas, pues se pone en riesgo el desarrollo de las familias,que no cuentan con un sustento.

Ante los reclamos, la única razón que les fue dada al momento, es que el pago fue detenido por el propietario de la mina, Cristian ‘S’, quien fuera aprehendido por el Ministerio Público Federal el pasado 25 de septiembre.

Por otro lado, las viudas y familiares aseguraron que no aceptarán ninguna otra indemnización del gobierno federal, ya que desean que el ente cumpla con la promesa del rescate de los cuerpos.

“Yo lo que digo es que si acaso nos llegan a decir que viene otra cantidad, otra indemnización, yo eso sí no lo voy a aceptar, con tal de que dejen a mi esposo ahí no. Yo lo quiero fuera, yo no quiero más dinero”, expusieron.