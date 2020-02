Visualizan problemas para los 5 estados que rechazaron al INSABI

Cinco de las 32 entidades federativas rechazaron adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI). Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que estos estados tendrán que enfrentar diversos problemas ya que seguirán comprando las medicinas aun precio elevado y no les alcanzará para ofrecer una buena atención médica a los ciudadanos, en caso de no combatir la corrupción o fomentar el ahorro.

Los cinco estados que dijeron “no” al INSABI son: Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

“Si ahorran, si no hay corrupción, sí pueden. Claro, si no quieren adherirse porque quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes, si van a seguir comprando caro, si van a seguir entregando contratos de obra a los contratistas influyentes, pues no les va a alcanzar; pero si manejan el presupuesto con honestidad y con eficiencia, les va a alcanzar”, sentenció el presidente.

Seguirán recibiendo recursos

Tal y como lo ha reiterado, el hecho de no haberse adherido al INSABI, no quiere decir que ya no recibirán recursos federales para el sector salud, sino que recibirán la misma cantidad que han recibido hasta ahora, y con ellos tendrán que dar un servicio de calidad a los habitantes.

“Entonces si ellos procuran que no haya honestidad, alcanza, porque no van a tener menos, inclusive van a tener más. Entonces nada más que aquí vamos a estar informando de dónde faltan medicamentos y dónde está mal el servicio, por qué y todo. Pero decirles que no les va a faltar los recursos. Son decisiones que tomaron los gobernadores y no podemos nosotros hacer nada por la fuerza”, dijo López Obrador.

Visualizan problemas para los 5 estados que rechazaron al INSABI

En tanto, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell hizo énfasis en que sería lo más idóneo que todos los estados del país compartieran la unidad de propósito porque la atención médica no se puede brindar a medias.

"La idea fundamental es que tenemos que tener unidad de propósito, no se puede a medias garantizar unas cosas sí, pero otras no, pero otras quedan condicionadas, pero otras sólo a modo. Todos tenemos que tener claro que la salud es un derecho humano que está garantizado en el artículo 4º de nuestra Constitución desde hace varias décadas y que, si no tenemos una unidad de propósito para hacerlo realidad, permanecerá como letra muerta", recalcó.

El subsecretario estimó que una de las ventajas de pertenecer al INSABI es por ejemplo, el caso de las compras consolidadas de medicamentos porque no es lo mismo lo que puede a comprar un estado a todo un país.

Te puede interesar: Gobierno de Tlaxcala se une al INSABI y firma acuerdo de coordinación

"Si un estado queda fuera, ese estado va a estar comprando en sobreprecios. ¿Por qué? Porque, naturalmente, compra menos que lo que puede comprar todo un país. Y aquí estamos hablando sólo del ejemplo de medicamentos, pero imagínense ustedes equipos médicos" remarcó el funcionario.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana