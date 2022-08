Visten de mujer a ex funcionario en San Cristóbal de las Casas

En San Cristóbal de las Casas, indígenas tzotziles, mantienen desde hace 24 horas varios bloqueos carreteros, además de que tomaron a un ex funcionario del ayuntamiento de Teopisca, para vestirlo de mujer y exhibirlo públicamente.

Se trata de Juan Díaz Bassoul, quien fue disuelto a raíz del asesinato de Jesús Valdez Díaz, el pasado 8 de junio, por lo que ahora busca “presionar”, para que se desconozca del cargo a Luis Alberto Valdez Díaz,hermano del alcalde asesinado, como presidente del concejo municipal.

En ese sentido, el señalado se encontraba en el templo de San Agustín con miembros del comité de festejos de la feria que se va a desarrollar en próximos días, con motivo al día del santo patrono, cuando un grupo de tzotziles irrumpieron para someter y golpear a Díaz Bassaul.

Vestido de mujer y amarrado

Visten de mujer a ex funcionario en San Cristóbal de las Casas

De acuerdo a versiones, externadas a La Verdad Noticias, los inconformes difundieron fotografías del ex funcionario en el que se le aprecia prendas de mujer, junto a unos carteles que dicen "Soy corrupto, vendí mi pueblo" y "La presidencia no es hereditaria". Hasta el momento, el ex funcionario continúa cautivo en el lugar, tal como se aprecia en las fotografías, entre tanto se mantienen los bloqueos.

Te puede interesar: Arrestan a cinco de la Mara Salvatrucha tras riña en bar de Chiapas

Hechos similares

Vuelven a vestir de mujer a un funcionario

Cabe señalar, que en un hecho similar ocurrió el pasado 26 de mayo del 2016, cuando tzotziles de Chenalhó vistieron con el traje que usan las mujeres de ese municipio a Eduardo Ramírez Aguilar, entonces presidente del Congreso.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram