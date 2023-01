Visa americana: En estas ciudades habrá citas hasta 2024.

¿Tienes planes de viajar a Estados Unidos y aún no tienes tu visa americana B1/B2 de turista? Entonces debes tener mucha paciencia, ya que la lista de espera para conseguir una cita en las distintas embajadas que hay en el país son incluso hasta por más de un año.

Por motivo de la pandemia que afecto globalmente por Covid-19 en el 2020, las citas para solicitar las diferentes visas que otorga la embajada de Estados Unidos se han retrasado, la principal razón es porque al estar cerradas tanto tiempo las oficinas, al volverse abrir la frontera, hubo un exceso en el flujo de los solicitantes que pedían renovar y tramitar por primera vez este documento. Aquí te decimos en donde debes esperar hasta más del año para iniciar el trámite.

¿Cuáles son las ciudades con mayor lista de espera para agendar una cita con la Embajada americana?

Para los mexicanos que quieran solicitar su visa americana por primera vez o renovarla, les decimos las ciudades que tienen el mayor número de días de espera para agendar una cita con la embajada de los Estados Unidos:

Nuevo Laredo: 342 días de espera para agendar una cita.

Monterrey: 385 días de espera para agendar una cita.

Ciudad Juárez: 489 días de espera para agendar una cita.

Matamoros: 413 días de espera para agendar una cita.

Guadalajara: 579 días de espera para agendar una cita.

Ciudad de México: 638 días de espera para agendar una cita.

Hay muchos casos en que agencias de gestión de visas pueden obtener para hacer … citas con tiempos menores aprovechando las cancelaciones de otras solicitudes, pero tienen un costo extra que no tiene nada que ver con la tarifa de la visa americana, y si vas a usar este tipo de establecimientos, no desembolsar dinero hasta que se haya concretado la fecha para no caer en estafas por parte de estos “agentes”.

Requisitos para solicitar tu visa americana B1/B2

Contar con un pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses

Tener la visa anterior en caso de que la tengas

La solicitud de visa para no migrantes (es la página de confirmación de la forma DS-160)

La impresión de Confirmación e Instrucciones

Recibo de pago

