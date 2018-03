¡Viral disfraz! se disfraza de huevo y no le gusta el huevo

La niña con disfraz de San Juan es la única de la familia que no come huevo...

"Vamos a invitarla a ella y a sus hermanos a un paseo en Kidzania (un parque temático para niños) y una sorpresa adicional que esperamos que le guste mucho", anunció Dámaris Dávalos, gerente de la compañía. LA EMPRESA LA BUSCA

“No fue tan difícil encontrarla: como en cuatro horas dimos con Poleth y su familia gracias a la ayuda de nuestros seguidores en redes sociales” cuenta a Verne Dámaris Dávalos, gerente de marca de Huevo San Juan. “Estamos muy contentos de que ella y su familia escogieran al huevo por su importancia y también el cariño que le tienen a nuestra marca”, dice vía telefónica.

En semanas pasadas la marca de huevo también se colocó como tendencia en redes sociales por una campaña de donación de maletas que simulaban ser una caja de huevo, que muchas personas de bajos recursos usan para trasladar sus cosas en viajes por carretera.