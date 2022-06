Violenta riña campal afuera de un bar en Chihuahua

A través de redes sociales miles de usuarios viralizaron el video del momento en el que varios hombres se ven involucrados en una riña campal afuera de un famoso bar. Aparentemente todo sucedió la madrugada de este lunes en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Testigos del hecho captaron el momento que sucedió específicamente sobre el bulevar Teófilo Borunda, casi esquina con Paseo de la Victoria, en donde se registró un pleito entre varios hombres que no entendían la razón de las personas que le pedían parar.

Se han registrado lamentables hechos durante sucesos como este; en Yocatán apuñalaron 27 veces a un hombre en una pelea masiva, afortunadamente la víctima sobrevivió y fue atendido por los servicios médicos del Estado, aunque el hecho tomó relevancia.

Riña en Chihuahua

Varios hombres se golpearon

En el video que tanta relevancia ha tomado en redes sociales, se puede observar a por lo menos seite hombre peleando entre los carros que estaban en circulación por la avenida Teófilo Borunda, luego de haber salido del bar discutiendo en un tono exagerado, según explicó un usuarios de las redes sociales.

Las autoridades señalaron que no se reportaron personas lesionadas o detenidas, pues la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no tomó conocimiento del pleito pues no se presentaron denuncias.

Aunque estos hechos son considerados como peleas callejeras brutales, los testigos grabaron el hecho y lo exhibieron en redes sociales.

¿Cuándo es una riña?

Las peleas pueden involucrar a varias personas

Se entiende que es una pelea entre dos o más personas; se entiende que las lesiones y el homicidio se califican cuando se cometen de manera premeditada, con ventaja, alevosía o a traición.

Esta riña callejera en Ciudad Juárez generó impacto entre los habitantes, ya que los involucrados se estaban peleando incluso entre los autos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!