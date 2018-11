Violencia y tensión: Habitantes de Tijuana enfrentaron a migrantes

La tensión llegó cuando vecinos de residencial Playas de Tijuana se acercaron al lugar en donde se instalaron integrantes de la caravana migrantes. Gritos y empujones se vivieron como parte del problema; Los habitantes de Tijuana, solo querían que los"intrusos" se regresaran a sus lugares de origen.

Unos 150 vecinos de residencial Playas de Tijuana, protestaron por la llegada de migrantes centroamericanos y amenazaron con bloquear los accesos al lugar.

Realmente iban a protestar por la presencia de los migrantes, algunos vecinos intentaban prender los ánimos gritando ofensas. Las autoridades tuvieron que intervenir para que el asunto no pasara a mayores.

Cuando no recibieron respuesta alguna, los ánimos se calentaron más y empezaron a organizar los bloqueos a los accesos, pero algunos vecinos no estuvieron de acuerdo, pues no estaban dispuestos a quedarse toda la noche cuidando el lugar y advirtieron que esa no era la manera de conseguir las cosas. Mencionaron además, que era ilegal lo que algunos querían hacer, por ello, pidieron que tuvieran cordura ante la situación para resolverla de otra manera.

Sin obtener respuesta, un pequeño grupo de vecinos, caminó hasta donde se encontraban al rededor de 250 migrantes y los enfrentaron.

Fue entonces cuando el enfrentamiento empezó. Los tijuanenses, exigían que se retiraran de ahí pues no querían ser blanco de asaltos ni de ningún tipo de acto delictivo por parte de los migrantes.

Botellas de plástico volaban de un lado a otro cuando los hondureños gritaban "Honduras" para provocar más a los habitantes de Playas de Tijuana.

Para calmar los ánimos, algunos centroamericanos, accedieron a trasladarse a un albergue que está dando resguardo a alrededor de 800 migrantes integrantes de la caravana que han llegado a Tijuana.

Hasta el momento, se calcula que hay caso 10 mil migrantes centroamericanos recorriendo México para llegar a Estados Unidos.