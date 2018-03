Agencias/Diario La Verdad Puebla.- Una joven de 14 años de edad fue violada por sus compañeros y profesor pide que no denuncie, tres fueron los jóvenes que abusaron de ella. Los lamentables hechos ocurrieron en una escuela de Tlatlauquitepec en el estado de Puebla. La violación de la menor ha desatado gran indignación entra la comunidad pues en vez de ser apoyada por sus docentes y recibir la ayuda; los propios profesores amenazaron a la menor con no informar el brutal ataque de sus compañeros e incluso la culparon de lo ocurrido. Los profesores le dijeron a la joven agraviada "que era su culpa, porque a la escuela se va a estudiar no a put....r" El terrible ataque ocurrió el pasado 3 de mayo en uno de los ensayos del festival del Día de la Madre, cuando tres alumnos ingresaron al salón en donde estaba la joven. La tiraron sobre una butaca por lo que el golpe la dejó inconsciente por unos instantes y cuando pudo reaccionar se dio cuenta que los agresores la estaban sujetando d las manos, mientras otro le quitaba la ropa y uno más se encontraba grabando los hechos y tomando fotos. Al percatarse de la violación, un grupo de estudiantes quisieron detener a los agresores, pero no pudieron entrar al salón. Fue cuando llamaron a los profesores, quienes en lugar de ayudar a la joven, la intimidaron para que no denunciara. Ante dichas amenazas las joven dejó de ir un mes a clases, pero luego decidió contarles a sus padres lo ocurrido. La madre de la menor presentó un acta a la SEP en donde mencionaba que tanto la profesora del grupo como el director le pidieron a la menor que no dijera nada de los hechos ocurridos.

El argumento de los profesores es de no creerse, ya que le dijeron que “los iba a meter en problemas a ellos y a sus papás, que se acordara de que los papás de los otros jóvenes eran tres y el de ella uno, por ello lo podían hasta matar, además de generar el cierre de la institución”, comentó la madre.

