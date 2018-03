Agencias/Diario La Verdad Sonora.- Vinculan a proceso a joven de la casa de empeño, el Ministerio Público ha dicho que la persona que recibe un objeto en alguna casa de empeño recae la responsabilidad de garantizar que dicho objeto sea legal. De lo contrario el peso de la ley caerá sobre su nombre, explicó el Ministerio Público Gustavo Guevara que integra la carpeta de investigación de Kassandra Gil Urías. En tanto su familia y amigos sostienen que dicha detención es injusta y que sólo fue "vinculada a proceso por trabajar". La joven de 22 años lleva desde el 21 de septiembre su juicio bajo prisión preventiva por haber aceptado en empeño una consola de videojuego PlayStation robada, mientras cumplía con su turno laboral en el negocio First Cash en Hermosillo. El ministerio público asegura que Kassandra no solicitó todos los requisitos a la persona que ofreció a la casa de empeño este videojuego, ya que únicamente pudo corroborar los datos personales con la credencial del INE, sin requerir la factura de compra del producto a nombre del individuo que acudió a empeñar.

"Ella recibió una consola de videojuegos con siete casetes y aquí la ley lo señala muy claramente en Código Penal del Estado y en la reforma que regula la operación de las casas de empeño, que tiene que identificar plenamente a los prendarios o vendedores y que comprueben la procedencia legítima de las prendas o artículos que reciban por medio de facturas o notas".

Gerente de sucursal detenido

"La fiscalía dice que ella no solicitó todos los requisitos de esta nueva ley, pero ella dice que sí, eso es lo que a ella le habían informado, el 19 de septiembre fue robado el objeto, y el 21 de ese mismo mes lo encontraron".

Te puede interesar

Dicha consola provenía de un robo a casa habitación, cometido unos días antes del empeño, dijo, sin embargo la persona que acudió a vender el producto a este negocio, no era la misma que cometió el ilícito, aclaró. Jazmín Gil Urías, hermana de la acusada, señaló que en la declaración, Kassandra explicó que la autorización del empeño había estado respaldada por el gerente del establecimiento y que ella acepto el artículo en renta porque su superior dio la aprobación.Actualmente el gerente del turno matutino que acompañaba a Kassandra también está bajo prisión preventiva. Explicó que con base a los términos de la laye, la responsabilidad recae sobre la persona que está en el mostrador y recibe los objetos y no en contra de los dueños del negocio particular. La empleada aseguró durante su testificación ante el juez, que solicitó todos los requisitos a los que están obligados los trabajadores de las casas de empeño y los que fueron indicados en el informe que les dieron los dueños del negocio, aunque contó la hermana, no fue una capacitación en forma.Hasta este día, el dueño de la empresa no ha accedido a dar postura pública sobre la situación jurídica de su empleada y próximamente será citado a declarar, de acuerdo a los tiempos que se establecen en la carpeta de investigación, explicó el MP. Pero el abogado con el que cuenta la joven de 22 años fue proporcionado por la empresa First Cash, misma que permanece clausurada. A Kassandra se le decretó prisión preventiva después de un debate entre la Fiscalía General de Justicia del Estado y el juez que lleva el caso, quien consideró la medida idónea para asegurar su estancia en la ciudad y resguardar el bienestar de los ofendidos y los testigos. A usuarios de redes sociales, las familiares de la joven empleada solicitan que se unan a la página de Facebook ´Justicia por Kassandra´ y alcen la voz ante la indignación social que ha provocado el caso de esta chica.