Vinculan a proceso a ex secretario de gobierno de Chihuahua por peculado

Raymundo "N", exsecretario de Gobierno de Chihuahua durante el sexenio de César Duarte, fue vinculado a proceso por el delito de peculado, aunque logró evadir el delito de tráfico de influencias, según informaron medios locales del estado.

No obstante, según informaron las autoridades, el ex funcionario llevará el proceso desde su domicilio, pues la la Fiscalía de ese estado no emitió prisión preventiva, a pesar de que en la audiencia inicial se habló de un año detenido en las instalaciones del cereso número 1.

De acuerdo con la causa penal, 2723/2018 se determinó que el exsecretario de Gobierno de César Duarte, probablemente participó en el desvío de un monto de 20 millones de pesos los cuales, fueron obtenidos de la comercialización de un predio rústico ubicado en el municipio de Guachochi.

Tras esta evidencia presentada por parte del estado, el Juez de Control Samuel Uriel Mendoza, determinó conceder el auto de vinculación a proceso en contra de Raymundo N.

UIF congela cuentas de la red de César Duarte que suman 5 mil millones de pesos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en voz de Carla Humphrey, quien es Directora General de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF, dio a conocer con detalle los bienes y recursos recuperados durante la investigación de la red de corrupción de César Duarte, en las que destaca la retenciónde 868 cuentas bancarias que suman hasta 5 millones de pesos.

Dentro de las investigaciones que realiza la UIF, están la visita a empresas en las que se sospecha el uso de recursos legales que permiten evadir obligaciones fiscales con ayuda de contadores, notarios y profesionales del derecho.

