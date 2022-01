Videos de la caseta de Las Américas en Ecatepec antes del “ponchallantas”. Foto: www.unotv.com

Como sabes este 18 de enero de 2022 entró en vigor el “ponchallantas” en la famosa caseta de Las Américas en Ecatepec, y aunque ya hay varios videos en los que los conductores pagan caro saltarse el peaje, aquí te dejamos dos videos antes de que el sistema estuviera disponible y que muestra qué hacían los conductores con la finalidad de no pagar, ¡tienes que verlos!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta caseta de cobro se encuentra en el Circuito Exterior Mexiquense del Estado de México, y es una de las más famosas por su alto índice de incumplimiento de peaje.

Anteriormente te contamos que un camión de carga terminó con 20 llantas ponchadas; sin embargo, ahora te mostraremos imágenes de conductores que pusieron su vida y la de otros en riesgo para no pagar el peaje.

Video de un hombre que es arrollado

Un conductor que pretendía evadir la cuota de peaje de la caseta de Las Américas del Circuito Exterior Mexiquense embistió a un empleado para después huir #Video: Especial pic.twitter.com/TxhCTsgbm0 — Metrópoli (@Univ_Metropoli) January 20, 2022

Un amante de infringir la ley estuvo a punto de matar a un empleado de la caseta de Las Américas cuando pretendía huir del pago del peaje, esto luego de que esperara que una combi realizará su pago y pasara justo detrás de esta para evadir el cobro.

Aunque, no se esperó que metros adelante se encontraba cruzando un empleado de la caseta, a quien embistió, y tras ello huyó a toda velocidad, si este video te parece impactante tienes que ver el siguiente.

Video de un hombre que se salvó de ser atropellado

Conductor se baja para mover la pluma. Foto: Twitter @El_Universal_Mx

Esta grabación muestra como otro conductor busca evitar el pago del peaje, para ello se detiene metros lejos del lado del cruce de la caseta para alzar la pluma que impide el paso, al hacerlo la levanta y no se percata que un tráiler venía detrás y que también estaba interesado en hacer lo mismo que él, evadir el cobro, lo que no se imaginó es que casi lo atropella, y aunque al final pudo evitar al camión, su auto no corrió con la misma suerte.

El automóvil del hombre que quiso evitar el pago de peaje fue arrastrado por el tráiler kilómetros adelante, ni que decir de estos dos, ambos infringieron la ley, y ambos lo pagaron caro.

Ahora que has visto los videos, seguro que estás feliz de que hayan colocado el sistema “ponchallantas” y con justa razón, pues, el crimen está a la orden, y se siente saber que al menos por ahora estarán un poco más seguros todos, tanto los usuarios como los empleados.

El conductor de un auto particular se salvó de ser atropellado cuando quiso evadir el peaje de la caseta de Las Américas en Ecatepec pero su auto fue arrastrado por un tractocamión #Video: Especial pic.twitter.com/snoBxdcCMf — El Universal (@El_Universal_Mx) January 20, 2022

