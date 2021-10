Video filtrado de David Páramo sufriendo un aneurisma es filtrado al público

Un video filtrado de David Páramo sufriendo un aneurisma fue compartido por el propio conductor en sus redes sociales, donde aprovechó para agradecer a las personas que lo auxiliaron a él y a su hijo, luego de que sufrieran un accidente automovilístico en abril pasado.

En el video se puede ver como Páramo es sacado de su automóvil el pasado 30 de abril tras sufrir un aneurisma cuando iba manejando lo que provocó que chocara.

La Verdad Noticias dio a conocer que el periodista David Páramo estaba grave pero estable tras una cirugía causada por un aneurisma.

Video filtrado de David Páramo sufriendo un aneurisma

En el Video filtrado de David Páramo sufriendo un aneurisma se ve al hombre siendo sacado del auto estando inconsciente

El video filtrado de David Páramo sufriendo un aneurisma no había sido visto por el periodista, pero dijo que le sirve para agradecer “desde lo más profundo a las personas que me auxiliaron a mí y a mi hijo...sin ustedes hoy no estaría aquí ¡Dios los bendiga siempre!", escribió en Twitter el colaborador de Ciro Gómez Leyva.

Recordemos que el “Padre del Análisis Superior" estuvo varios meses hospitalizado, y hace apenas unas semanas se reintegró de nuevo al noticiero.

Y es que David Páramo explicó que durante meses después del accidente tuvo secuelas para caminar y presentó cierta debilidad en su cuerpo, las cuales trabajó previo a su regreso a televisión.

¿Qué es un aneurisma?

Un aneurisma es una protuberancia en un punto débil de una pared arterial.

Un aneurisma cerebral es producto del ensanchamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro, por lo que se forma una protuberancia la cual puede producir una ruptura. Entre los síntomas principales están:

Dolor de cabeza repentino y muy intenso

Náuseas y vómitos

Rigidez en el cuello

Visión borrosa o doble

Sensibilidad a la luz

Convulsiones

Caída del párpado

Pérdida del conocimiento

Confusión

Claro que hay ciertos factores de riesgo que ocasionan estos aneurismas como pueden ser la edad avanzada, tabaquismo, hipertensión, consumo de sustancias estupefacientes, exceso de alcohol.

Afortunadamente, como se puede ver en el video filtrado de David Páramo sufriendo un aneurisma el conductor fue atendido de manera urgente, por lo que le pudieron salvar la vida.

