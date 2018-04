Videgaray afirmó que México frenará TLCAN si no se respeta al país

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se dijo este viernes “orgulloso” de la posición del presidente Enrique Peña Nieto ante el gobierno de Estados Unidos mostrada en un discurso transmitido en cadena nacional.

“Me hace sentirme orgulloso como mexicano escuchar a Enrique Peña Nieto hablar con esa fuerza, como hombre de estado, con visión de país”, una postura que ha tenido el apoyo casi unánime de los diferentes actores políticos del país.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para el noticiero matutino Despierta, el funcionario celebró también que los cuatro candidatos presidenciales hayan arropado a Peña Nieto. “Los candidatos son capaces, a pesar de sus diferencias y de la competencia política, de cerrar filas con México”.

“Este no es un tema de elecciones o de política, es un tema de dignidad”, agregó.

Videgaray Caso también contestó a Ricardo Anaya, quien encomió el discurso del presidente pero pidió aciones de presión concretas contra Estados Unidos: “México no tiene miedo a negociar pero no definirá sus posturas por agresiones. El presidente no está proponiendo romper, está pidiendo que haya un trato respetuoso” al país.

Inmediatamente después, Loret de Mola preguntó si el país condicionará la renegociación del TLCAN a un cambio de postura de Trump, a lo que Videgaray contestó:

“El presidente no hizo un planteamiento especifico en ese sentido pero creo que el mensaje es muy claro: México no va a seguir negociando el TLC ni ninguna otra materia si no se respeta al país y la dignidad a los mexicanos”.

Sobre el llamado del Senado de la República a frenar la cooperación bilateral en seguridad y migración, destacó que a México le conviene mantener un lazo estrecho con Estados Unidos en estos temas, pero agregó.

"Sí hay que decirlo: hay cosas que pueden verse afectadas si el poco respeto a México continúa”.



Finalmente, señaló que las renegociaciones del TLCAN continúan y podría haber buenas noticias, si no en días como apuntó el jueves el primer ministro canadiense Justin Trudeau, sí “en semanas”.