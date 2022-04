Víctima de robo en Edomex le suplicó a sus asaltantes que no se llevaran su tarea

La chica no fue la única víctima del asalto en el transporte/Foto: Twitter

En Ecatepec, Estado de México (Edomex) se registró un nuevo robo en transporte público que fue captado en video. Los hechos ocurrieron en la parada de Tulpetlac, sobre la carretera México-Pachuca. Pero ese asalto se viralizó, porque se ve cómo una de las víctimas de los ladrones, les suplica que no se lleven su mochila con su tarea.

En las imágenes se puede ver como de la nada en el paradero, un par de asaltantes abren la puerta de una combi y en unos cuantos segundos, obligan a las personas del transporte a entregar sus pertenencias. Pero justo en la entrada se encontraba una joven que mostró resistencia al asalto.

Esta chica comenzó a manotear mientras los ladrones amenazaron con golpearla si no les daba su mochila. Pero quizá lo que más llamó la atención en este caso fue que la víctima del robo en Edomex les suplicó con todas sus fuerzas que no se llevaran sus pertenencias porque entre ellas estaba su tarea. “Traigo mi tarea, por favor”, se escucha decir, pero lamentablemente eso no le importó a los delincuentes.

La joven rompe en llanto tras el robo de su tarea

#SiLosReconocesDenúncialos |



“¡Ya se la saben…!”, en tan sólo 15 segundos estos sujetos robaron a los usuarios del transporte en la autopista México-Pachuca, en la parada de Tulpetlac, dirección Indios Verdes, @Ecatepec. @Edomex. #Video ������ pic.twitter.com/qd4uW69kqt — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 25, 2022

Al final, la joven no pudo evitar que los asaltantes se llevaran todas sus cosas, así como pasó con las otras dos pasajeras que la acompañaban. En el video viral se puede ver cómo la estudiante rompe en llanto ante la impotencia de no poder hacer más para recuperar sus cosas, especialmente su tarea.

Incluso una mujer se le acercó a esta chica para calmarla y consolarla, y por si esto no fuera suficiente, la abrazó para hacerla sentir bien. Hasta el momento no se sabe qué pasó con los sujetos que se subieron a robar la combi en Edomex.

Aumentan los robos en transportes públicos en el Estado de México

Decenas de personas se han vuelto víctimas de los ladrones/Foto: Twitter

De acuerdo con el medio Proceso, en tres años, de 2015 a 2018, el robo a transporte público se incrementó 219% en Chimalhuacán, 234% en La Paz y 700% en Nezahualcóyotl.

En 2019, Edomex encabezó la lista de las entidades con más denuncias por robo en transporte público, con 8 mil 645. En 2020, a pesar de la pandemia, se reportaron hasta 138 casos de asaltos en transporte público por semana en la entidad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!