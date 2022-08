Víctima de megafraude en Jalisco perdió 300 mil pesos y una casa

María, es una de las víctimas de la empresa inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), que encabezaba el ahora fallecido, Luis Oswaldo Espinoza Marín, ella apostó sus esperanzas de vida a las inversiones que está supuesta inmobiliaria mantenía y ahora lo ha perdido todo.

Hace algunos meses, una amiga que conoció en el sector de los bienes raíces la invitó a invertir su dinero en AJP, dinero que era fruto del esfuerzo y de la necesidad de recuperar su salud, pues ella tiene un tumor cerebral que de acuerdo a especialistas es muy complicado de extirpar.

“Una trabajadora me invita a conocer a esta persona, yo manejaba bienes raíces, la conozco a ella en una inmobiliaria y ella me dice que, si tenía dinero para invertir, me dice que ella trabaja con Luis Oswaldo Espinoza Marín, y que el cómo se dedica a la construcción, venta y renta de casas, pues que él me podría ayudar a manejar mi economía con un poco más de interés”, detalló María.

Todo parecía un sueño hecho realidad, Luis Oswaldo le dio una cita, y le dijo que, si creía en Dios, porque él era un ángel que le habían mandado para ayudarla y para que saliera adelante de su enfermedad.

Al verla vulnerable Espinoza Marín se ganó su confianza, ya que de inmediato hizo alarde de todos sus contactos y conocidos en diversos gremios, desde políticos, hasta artistas y futbolistas, los cuales también formaban parte de sus clientes.

Como se informó en La Verdad Noticias el dueño de la inmobiliaria se suicidó por fraude a más de 130 víctimas. Hasta la tarde de este sábado, unos seguían incrédulos de que el supuesto defraudador hubiese muerto e incluso sugirieron que fingió el sucidio.

María entregó 300 mil pesos

Luis le mencionó que sabía que ella tenía una casa, y le propuso que la vendiera para adquirir otra vivienda más grande.

Con dudas, pero a la vez con la ilusión de hacer frente a sus gastos médicos que ascienden a 11 mil pesos mensuales, María aceptó y entregó 300 mil pesos, ella comenzó a recibir los intereses de esa cantidad, incluso, el ahora fallecido le aseguró que la ayudaría, con el tema de su enfermedad, situación que le dio más confianza.

Al poco tiempo Luis, le mencionó que sabía que ella tenía una casa, y le propuso que la vendiera para adquirir otra vivienda más grande y con mayor plusvalía, pues había un remate de una hipoteca, María al ver que los pagos de sus intereses llegaban de manera puntual e incluso al ofrecerle una casa para vivir accedió a vender su propiedad, lo que derivó en motivar para solicitar un crédito y comprar la vivienda antes mencionada.

"Como yo tenía un buen historial crediticio, después me dijo, hay una oportunidad de una casa en La Estancia, en Lomas del Seminario, me dijo, estas personas la están rematando y ya no la quieren, tu saca un crédito hipotecario, yo te voy ayudar a tramitarlo con mi gente, en este caso fue el contador de la empresa, el banco me da un crédito de cuatro millones y medio", explicó la mujer.

Enero de 2022, María descubre que fue víctima de fraude

Afectada por fraude señala sistema piramidal en la empresa Asesores Jurídicos Profesionales

Tras la venta de la propiedad recibió unos meses los intereses, pero en enero de este año acudió a las oficinas donde les pagaban y existió negativa, ya no había recursos, buscó a Luis Oswaldo con mensajes y ya no respondió, posteriormente se dio cuenta que a quienes compró la nueva casa eran familiares de esta persona.

Por tal motivo, y al quedar completamente en la ruina y sin posibilidad de pagar el tratamiento de su tumor cerebral decidió denunciar, pese a que fue amenazada de muerte, pues admite ella prácticamente está muerta en vida.

“Recibí dos llamadas por teléfono de número desconocido y me dijeron que no metiera denuncia porque ya sabían donde vivía y sabían que carro tenía, la verdad sí me dio miedo, pero no me importó, sé que me voy a morir porque mi tumor y el pronóstico con el neurólogo es que me dará un derrame cerebral y no lo soportaré por mi edad, pero si me matan no importa, pero yo quiero que quede estipulado que he recibido dos llamadas", aseguró. María, espera que las autoridades puedan apoyar a las decenas de personas afectadas y aunque no es responsabilidad de ello dar una solución se requiere que todos los involucrados paguen.

