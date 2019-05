Víctima de Secta Nxivm TESTIFICA; hijos de ex presidentes de México INVOLUCRADOS

De acuerdo con información de una nota publicada por BBC, una de las víctimas de la Secta Nxivm, testificó en una corte de Estados Unidos; la joven de nombre Daniela, asegura en que fue preparada durante varias semanas, para perder su virginidad con Keith Raniere.

“Nunca me habían besado y no había tenido ningún contacto sexual”.

Frente a un tribunal de Nueva York, siguió declarando.

“No veía a Keith de esa manera, pero podía ver de manera sutil que estaba coqueteando conmigo. Ahora creo que me estaba preparando”, aseguró.

Este testimonio, se anexa al juicio en contra de Raniere, quien encabeza la secta Nxivm, la cual se pronuncia néxium, por cargos de tráfico sexual, extorsión, crimen organizado, trabajo forzado, lavado de dinero, fraude electrónico, entre otros.

La joven y su familia se mudaron de Monterrey a Albany, en el estado de Nueva York, para integrarse al grupo de Raniere.

Estuvo presente en algunos cursos de la organización del gurú en México.

Daniela y su familia, se alojaron en un departamento de dos habitaciones e iniciaron un plan de estudios de desarrollo personal, servicios que Nxivm, ofrecía a sus “clientes” desde finales de la década de los 90’s.

Cuando la joven y el dirigente de la organización se conocieron durante las celebraciones de la llamada “Semana de la Vanguardia”, la relación se intensificó sexualmente, según indica la nota de BBC.

El líder de la organización, le dijo que consumarían la relación luego de que ella cumpliera 18 años, pero antes, debía bajar de peso para adaptarse a sus preferencias.

“Dijo que no podía compartir su energía sexual con alguien con sobrepeso”.

Poco tiempo después, Raniere la llamó y le dijo que era “hora”; la llevó al almacén de unas oficinas para tener relaciones sexuales.

Secta Nxivm

Seis mexicanos involucrados

Hay dos hijos de ex presidentes de México involucrados en la secta; se trata de Cristina Fox, hija de Vicente Fox, y Emilio Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari.

Por su parte, Salinas, negó ser partícipe de las prácticas que se llevaban a cabo en Nxvim.

“Jamás participé o estuvo involucrado de forma alguna con DOS”.

Mi postura frente a las notas de los últimos días. pic.twitter.com/HMFia660Tm — Emiliano Salinas (@salinasemiliano) 24 de mayo de 2019

"Cuando a principios de 2018 una conocida involucrada en DOS decidió relatarme sus experiencias, renuncié y corté de manera inmediata cualquier tipo de contacto con NXIVM, esto con una profunda consternación por las atrocidades que escuché"

Hasta ahora, las investigaciones indican que más de la mitad de los clientes, eran mexicanos.

Por su parte, Cristina Fox, también negó su participación con la organización.

Aunque admitió que partició en ESP, pero negó cualquier conocimiento de las atroces actividades por las que se está enjuiciando a Raniere.

Incluso, se sabe también de la participación del hijo de Miguel del a Madrid, ex presidente de México, Federico de la Madrid; y la hermana del ex secretario de Hacienda, José Antonio González, quien además, es pariente político del ex presidente, Carlos Salinas de Gortari.

Rosa Laura Junco, quien es hija del dueño del diario mexicano Reforma, Alejandro Junco de la Vega, también está involucrada y ha sido identificada como presunta integrante del primer círculo de reclutantes de Raniere y parte del grupo secreto DOS (dominio de las acompañantes femeninas obedientes”.

Con información de BBC.