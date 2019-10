Vicente Fox sufre accidente y Marta Sahagún sale ilesa ¡DE MILAGRO!

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, tuvo un golpeado accidente en compañía de su esposa, la ex primera dama Marta Sahagún; afortunadamente, lo sucedido no pasó a mayores, aunque el ex panista, se llevó un fuerte golpe y su esposa, salió ilesa de milagro.

En redes sociales circula el video del momento en el que Fox Quesada, sufre una aparatosa caída luego de que se tropezó con la alfombra y al caer, se “llevó de corbata” a su esposa, Margarita Sahagún.

Usuarios de redes sociales hicieron viral las imágenes y entre burlas, compartieron el video de la caída de Vicente Fox; algunos, mostraron preocupación y otros, se burlaron de lo que sucedió

Es importante mencionar que este accidente, tuvo lugar hace varios años, cuando el entonces miembro del Partido Acción Nacional (PAN), era presidente de México.

Aquí te dejamos el video del momento exacto:

Cuando te pasas de Porros VicenteFox y no te das cuenta por donde caminas...������#Video (RT)



Zassss y Zape y de corbatita te llevas a Martita �� pic.twitter.com/qvNYJ4BG57 — LORD BIZARRO ���� �� (@_BizaLorD_) October 6, 2019

ERRORES DE VICENTE FOX

El ex mandatario, se ha convertido en uno de los personajes políticos más controversiales de nuestro país, haciendo polémicas declaraciones sobre la marihuana y dejando abierta posibilidad de que él, pueda vender dicho producto.

A través de redes sociales, usuarios lo han catalogado como un “viejo marihuano”, debido a sus constantes críticas y peleas hacía el gobierno actual, desatando las burlas, pues en varias ocasiones, ha escrito sus tuits con “horrendas faltas de ortografía”. Por ejemplo, en alguna ocasión escribió mal el nombre del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, pues en su cuenta de Twitter, escribió “Ebrad”.

“Lopez y Ebrad en la nube!

Ante, encarcelamientos, homicidios, represión, violación a derechos humanos , hambre .....en Venezuela.

López-Ebrad con su Doctrina Estrada totalmente fuera de tiempo.

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª.estan muy pero muy lejos de ser inspiración en el mundo de HOY!!”.