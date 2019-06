Vicente Fox quiere demostrar su "amor por México"

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México y ahora líder de la oposición en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), justifica la marcha pretende hacer en contra del tabasqueño más querido de México y asegura que todo es para demostrar su amor por el país.

En días pasados, Fox Quesada, quien fuera presidente de México durante el periodo 2000-2006, convocó a una "marcha masiva" a través de su cuenta de Twitter, para el próximo 30 de junio;

“30 de Junio, ya somos 3 organizaciones: Congreso Nacional Ciudadano. Chalecos Verdes. Presidente Fox ¡VAMOS TODOS! MÉXICO VALE LA PENA LO LLEVAMOS EN EL ALMA”, escribió Fox.

En dicha publicación, Fox hizo el 'oso' y en lugar de usar el emoji de la bandera de México, usó la de Italia y los usuarios de Twitter no le perdonaron el error; las burlas llegaron de inmediato.

En lo más reciente, nuevamente desde sus redes sociales, Fox está dando de que hablar, pues asegura que el movimiento al que ha convocado en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es para demostrar su amor por México porque según él, quiere el bienestar de toos los mexicanos.

"Mi intención en las marchas es sumar, como ciudadano y por la democracia, mi amor es por México, dejemos de lado celos, envidias y demás. Vamos fuera de partidos, vamos por el bienestar de cada mexicano, niños, jóvenes y adultos".

Aunque esta vez, sí uso el emoji correcto, los usuarios no apoyaron su idea de ir en contra de AMLO.

"No quieras engañar, tú interés tiene otros tintes, si en verdad amaras a México lo pudiste demostrar, te dimos la oportunidad de servirle al País, de mejorarlo, pero no lo hiciste, fallaste, te ganó la ambición, usaste el poder para saquearlo, para beneficiar a tus cercanos"

"No señor. Su "amor por México" NO se demuestra calumniando ni criticando absolutamente todo del nuevo gobierno. Se propone, se aporta, se colabora. Usted NO HACE NINGUNA de las tres. Solo estorba."

"No decias que las marchas eran para nacos y para revoltosos? Las vueltas de la vida"

"Vejete cínico, tuviste la oportunidad histórica de cambiar para bien la realidad de millones y elegiste enriquecerte a ti y a tus amigos a costa del sufrimiento de millones. Disfruta la libertad que te queda porque irás a prisión."