Vicente Fox "moja" sus pantalones en plena Asamblea del PAN (FOTO)

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, fue invitado a una Asamblea realizada por el Partido Acción Nacional (PAN), pues ciertos grupos internos de la organización política, pretenden que Fox, regrese a las filas del partido.

En un principio, el mismo Vicente Fox, indicó que probablemente no asistiría a la Asamblea, debido a que ya tenía otros compromisos, pero finalmente, sí fue.

En redes sociales, está circulando una imagen vergonzosa del ex presidente de México, aunque de momento no se ha comprobado la autenticidad de la misma, ha generado muchas burlas, pues en ella, aparece el ex panista con los pantalones mojados, lo que da a entender, que se hizo pipi encima de su ropa.

Esto, dejaría al descubierto que Fox Quesada, ya padece incontinencia urinaria, pues debido a su avanzada edad, la imagen ha tomado mucha credibilidad en redes sociales.

El ex integrante del PAN, nació el 2 de julio de 1942, es decir, actualmente tiene 77 años de edad y muchos acreditan que la imagen sí es real.

Todo parece indicar que la imagen está editada, ya que hay otras fotografías del mismo día e incluso en el mismo momento, y no se ve la parte oscura en los pantalones de Vicente Fox.

¿Qué es la incontinencia urinaria?

Es una pérdida de control de la vejiga y es un problema frecuente en las personas de la tercera edad, aunque hay jóvenes que padecen incontinencia.