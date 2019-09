Vicente Fox le recuerda a AMLO su promesa de “gobernar”; asegura que no está cumpliendo

El expresidente de Vicente Fox Quesada hizo uso de sus redes sociales para arremeter como es de costumbre, en contra del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión, Fox le reclamó al tabasqueño por la “promesa” que hizo el pasado 1 de septiembre en su Primer Informe de Gobierno, en donde según expresidente se comprometió a ser “Presidente”.

“Hace sólo 8 días prometiste dejar atrás el pasado y ponerte a gobernar, asumir responsabilidad y ser Presidente”, escribió Fox en Twitter.

Esto luego que AMLO señaló que en cuanto al tema de salud y educación estaba peor en la administración de antecesor, Enrique Peña Nieto.

Por lo que Fox dijo: “López te mordiste la lengua otra vez!”.

Hace sólo 8 días prometiste dejar atrás el pasado y ponerte a gobernar, asumir responsabilidad y ser Presidente. https://t.co/WVYoOigR6Y — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 7, 2019

Horas antes, Vicente Fox aseguró que el tabasqueño usa el dinero de los mexicanos para sus “shows”, como las tradicionales mañaneras y su mitin.

“Pan y circo sostiene a #pinochoLopez Con nuestro dinero hace shows en las mañaneras; mitines y acarreos en el país; predica "enseñanzas" en la plaza publica; pernocta y desgobierna en Palacio Nacional.Seguridad,crecimiento,empleo??, que más da,eso no es para López”, escribió el exmandatario en Twitter.

Asimismo, Fox hizo una nueva publicación en donde afirmó que López Obrador continúa engañando a los mexicanos.

“Que no hayan engaños para que no haya desengañados! Los gallinazos continúan.Los huachicoles no han desaparecido.Solo López continúa engañado y engañando. Chairos, de verdad no ven la realidad? O les gusta ser burlados?Los demás ya conocemos y ya no creemos”.

Grave, gravísimo!!

Justicia y seguridad para cuando López?? https://t.co/5RgHw9fZdW — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 7, 2019

Como se recordará no hay día que el Fox Quesada no dedique un tuit a López Obrador, en donde le reclama por los temas que agobian al país.