Vicente Fox está de descanso, en redes no hay rastro de él

Después que nos tiene acostumbrados con sus constantes comentarios duros y directos, tal parece que al expresidente de México, Vicente Fox Quesada, la información que circuló por las redes sociales e internet lo dejaron con sentimiento de pena o más vergüenza ya que lleva varios días sin dar opinión alguna.

Desde hace ya tres días que no se sabe nada de Vicente Fox en sus redes sociales y es que su último ataque que le dio fue relacionado a la lista del SAT que se dio a conocer y donde Fox Quesada aseguró que él no le debe nada a la Administración Tributaria.

Al parecer Vicente Fox está en descanso o simplemente tomando energías para una nueva “rafaga de publicaciones”.

De hecho publicó que “con absoluta certeza expongo a los medios de comunicación y presentes que, cuento con todos los documentos en regla para demostrar mi cumplimiento ante las leyes y pago de impuestos” y dejó una imagen donde se lee en parte:

El Lic. Carlos Popoca Lagunas, Administrador Central de Comunicación Institucional del SAT declaró:

“El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cuenta y, por tanto, no ha hecho pública lista alguna con las características que se mencionan en ambas publicaciones, las únicas listas que reconoce esta institución son las referentes al Artículo 69 y 69-B de contribuyentes incumplidos, las cuales se encuentran publicadas en el portal del SAT.

Poco tiempo después Vicente Fox publicó de nuevo en su Twitter que “Lo que tenía que pasar paso!! López convertido en verdugo y su política de represión y sumisión al imperio se convirtió en asesina mortal,en este caso”, refiriéndose a las familias que prefieren arriesgar todo para llegar a los Estados Unidos.

Para rematar con su día Vicente Fox, posteo: “Todo el gobierno, sus políticas, sus inversiones, el gasto de presupuesto, todo es a modo, es personal. Por ello la economía está en picada, no hay confianza, no hay empleos, no hay seguridad, no hay medicinas............. No hay futuro así. Despierta México!!”.