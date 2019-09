Vicente Fox es un candidato 'IMBÉCIL' asegura Noroña en Twitter

Desde que desató el rumor de que Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, regresaría a las filas del Partido Acción Nacional (PAN), por petición de grupos internos del partido, se desataron miles de críticas y una de las más sonadas es la del diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

Fernández Noroña, se burló desde sus redes sociales por la situación, ya que Fox, podría ser el candidato del PAN para las elecciones presidenciales de México en el 2024, pues consideró que es una “perfecta imbecilidad por donde se le vea”.

Twitter, fue nuevamente sede de otra indirecta de Noroña, pues escribió: “Me imagino que el candidato de @AccionNacional a la presidencia en 2024 será @VicenteFoxQue. Los felicito, es una perfecta imbecilidad por donde se le vea”.

Aseguran que la posible reincorporación de Fox al PAN, es para intentar afectar al gobierno actual de México.

El pasado sábado, Vicente Fox, asistió a una Asamblea del partido blanquiazul y con esto, muchos medios dieron por hecho que es un hecho que el ex presidente regresa a su ex partido, con el que llegó a la silla presidencial de México.

Los planes del partido, podrían verse arruinados, pues en el Artículo 83 de la Constitución, Vicente Fox, no puede reelegirse como presidente, pero en el Artículo 55 y 58, señalan que no hay impedimento para que un ex mandatario pueda adquirir un cargo en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República.