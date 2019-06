Vicente Fox es bautizado como #FOXYLADY por los AMLOVERS

Como es de costumbre, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada dedica la mayoría de sus publicación en Twitter a atacar al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que los AMLOVERS hartos de la situación decidieron tomar cartas en el asunto.

Fox público en su cuenta de redes sociales: “Concuerdo y reafirmo. Demasiados frentes emproblemados. No hay presidente, no hay equipo, no hay plan, no hay gobierno. Solo ocurrencias y lo peor la mayor parte de ellas equivocadas”.

Por lo que fue en cuestión de minutos, que los seguidores de AMLO defendieron al presidente, quienes incluso, crearon divertidos memes dedicados a Vicente Fox.

Otros usuarios bautizaron a Fox como #FoxyLady debido a sus múltiples quejar respecto al nuevo gobierno de México.

“Y tu, puras chaquetas mentales Foxy Lady @VicenteFoxQue Piensas que vas a seguir viviendo del erario y enviciàndote. Pero cuidate hasta de tu sombra. Te vaya a patear el caballo. Ese es para hombres!”

Y tu, puras chaquetas mentales Foxy Lady @VicenteFoxQue Piensas que vas a seguir viviendo del erario y enviciàndote. Pero cuidate hasta de tu sombra. Te vaya a patear el caballo. Ese es para hombres! pic.twitter.com/KDtwujIUwe — Revolucionario (@Gerardo06494300) 12 de junio de 2019

"UN CAMPEON, CON OTRO CAMPEON!!!"

"Ya duérmete abuelo! Deja de escribir sandeces! No comprendes que hay que corregir y solucionar el desmadre que dejaron tu, el Briago y el idiota???"

Ya duermete abuelo! Deja de escribir sandeces! No comprendes que hay que corregir y solucionar el desmadre que dejaron tu, el Briago y el idiota??? pic.twitter.com/pJ7Oa6ziEa — Alfredorezada (@alfredorezada) 12 de junio de 2019