Vicente Fox es RECHAZADO y CORRIDO de marcha contra AMLO; ¡ya siéntese señor!

Vicente Fox es RECHAZADO en marcha vs AMLO; ¡ya siéntese señor!

El polémixo ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, fue corrido y rechazado de marcha contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en León, Guanajuato; pese al desaire, el ex mandatario se mantuvo firme y se negó a irse.

Incluso, dentro de la misma marcha, algunos cuidadanos, le gritaban ofensas para conseguir que se retirara, pero todo fue inutil, Fox, decidió quedarse para protestar.

Pese a que Fox Quesada, no fue el organizador de la marcha, se puso a la cabeza de la misma, incluso, en contra de los verdaderos organizadores: Desde días pasados, el ex mandatario, reiteró la invitación a los mexicanos para unirse al movimiento, pero pese eso y a que Felipe Calderón Hinojosa, respaldaron la protesta, no reunió a la cantidad de personas que esperaban.

"Nos vemos 11 a.m. en tu ciudad. PARTICIPA!! Yo estaré en Leon Go. "Donde la vida no vale nada" Por México bien vale la pena". Nos vemos 11 a.m. en tu ciudad.

PARTICIPA!!����

Yo estaré en Leon Go. "Donde la vida no vale nada"

����Por México bien vale la pena���� pic.twitter.com/Tp9fMzuqZ4 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 29 de junio de 2019

De acuerdo con reportes de medios locales, muy apenas, lograron reunir a mil cuidadanos.

El oso de Fox

AMLO, se ha visto atacado constantemente por Fox, quien es el líder de la oposición en contra del tabasqueño más querido del país y pese a que no recibe apoyo de la ciudadanía, el sigue atacando a López Obrador.