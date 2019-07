Vicente Fox e importante empresario en LISTA NEGRA del SAT por pagos pendientes

Después de negarlo, Vicente Fox Quesada, ex presidente de México y José Luis Higuera, ex director general de Chivas, están en la lista negra de personas físicas que son investigadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por presuntos pagos pendientes de honorarios.

Según publicó El Financiero, Fox Quesada, se encuentra colocado en la lista junto al ex dirigente de Chivas, de personajes de la política mexicana, que son investigados por el SAT.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria, el empresario rojiblanco, tendría una deuda de 7 mil millones de pesos, pero según dicta la publicación, Higuera, aparece con 15 millones de pesos.

Según publicó El Financiero, hay más personajes que aparecen en la “lista negra”, mismos que son: “León Manuel Bartlett Álvarez, dijo de Manuel Bartlett, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgropu, con 23 millones de pesos, y Blanca Avelina Treviño de Vega, presidente ya directora ejecutiva de Softtek, por 21 millones de pesos”.

Mientras que Vicente Fox Quesada, presenta una deuda de 15 millones de pesos,; dinero por el que está siendo investigado.

Hace unas semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer durante la conferencia matutina, que hay un ex presidente del país, que tiene una deuda pendiente con el SAT; el tabasqueño no entró en detalles y mucho menos dijo de quien se trataba, pero sus palabras levantaron la polémica, pues de manera inmediata, Felipe Calderón Hinojosa, también ex mandatario de México, se pronunció a través de su cuenta de twitter, y aseguró que no debe un sólo peso. Su acción, levantó sospechas en redes sociales.

Por su parte, Fox Quesada, guardó silencio alrededor de 2 días tras las declaraciones de Andrés Manuel; cuando finalmente habló, negó también ser un “mala paga”.