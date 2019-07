Vicente Fox dice que error ORTOGRÁFICO  fue "falla de corrector”

Vicente Fox Quesada, expresidente de México terminó humillado por redes sociales, luego de escribir la palabra gobierno con tremendo error ortográfico. Usuarios de redes sociales se percataron del error Fox, por lo que con cientos de humillaciones “callaron” al expresidente.

Utilizando su cuenta de Twitter, Vicente Fox aseguró que en su “govierno” se eliminó la partida secreta y se creó la Ley de Transparencia y Acesso a la Información. Este el mensaje que textualmente escribió el exmandatario:

“Por estas y más razones, en mi Govierno eliminamos la partida secreta y creamos la Ley de Transparencia y acceso a la Informacion. Como que ahora para atrás. Corrupcion, Regresion Alto a la Deshonestidad valiente!! Que no nos engañen más!!”, escribió el exmandatario.

Por estas y más razones, en mi Govierno eliminamos la partida secreta y creamos la Ley de Transparencia y acceso a la Informacion. Como que ahora para atrás. Corrupcion, Regresion Alto a la Deshonestidad valiente!! Que no nos engañen más!! https://t.co/3vkr2e0hHl

Por lo anterior, Vicente Fox salió a su defensa manifestando que el error fue falla del corrector.

“Ni hablar (falló el corrector) y de sonso no me fije y merezco la ^tunda", una disculpa. Pero a cambio la partida secreta de López está llena de mala intención, opacidad y corrupción.Eso si, mancha y ensucia y no tiene disculpa”, escribió en Twitter.