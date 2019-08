Vicente Fox criticó a AMLO por estadios de béisbol; "intereses personales PRIMERO"

Vicente Fox Quesada, el polémico y controversial ex presidente de México (2000-2006), volvió a criticar al actual mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); esta vez, todo se suscitó por la noticia de que el gobierno del tabasqueño, hará la compra de dos estadios de béisbol por un mil 57 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio luz verde a la liberación de los fondos para hacer la compra de los dos estadios de béisbol ubicados en Sonora.

Según informó el mismo López Obrador, los recursos serán usados para convertir ambos estadios en escuelas de béisbol.

“Van a ser escuelas, son proyectos para entretenimiento porque los estadios están muy bien ubicados, se van a construir instalaciones”.

Así mismo, indicaron que ya se está contemplando dar inicio a la participación del gobierno, “pero se va a invitar a participar también a la iniciativa privada, porque se está contemplando, incluso en algunos casos la construcción de hoteles”.

¿Porqué no hubo encuesta de los estadios de béisbol? Si la hubieran hecho, ¿qué hubieras elegido? — Vicente García (@sometries) August 2, 2019

Esto, fue motivo suficiente para que Fox Quesada, emitiera su opinión del tema, luego de que un usuario, preguntó en redes sociales:

“¿Porqué no hubo encuesta de los estadios de béisbol? Si la hubieran hecho, ¿qué hubieras elegido?”

Por lo que el polémico ex mandatario, contestó y escribió: “Todo el gobierno, sus politicas, sus inversiones, el gasto de presupuesto, todo es a modo, es personal.

Por ello la economia está en picada, no hay confianza, no hay empleos, no hay seguridad, no hay medicinas.............

No hay futuro así.

Despierta México!!".

Despierta México!! https://t.co/pRkGlcK78j — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 2, 2019

De inmediato se hicieron presentes los comentarios de los usuarios, quienes iniciaron un debate del tema:

“Tu twit llega 19 años tarde, Foxitos”

“La economía se ha visto afectada desde hace muchos años por infelices como tú, que no pagan sus impuestos. Como presidente solapaste la evasión fiscal de grandes empresas dejando la carga fiscal sólo al pueblo. Cínico, sinvergüenza.”

“No estuve de acuerdo en todo lo que hizo como presidente, señor @VicenteFoxQue , pero creo que todavía tiene cierto peso para motivar a otros líderes a encabezar movimientos ciudadanos contra el inútil y decrépito “presidente” @lopezobrador_ que hoy padecemos.”