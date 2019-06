Vicente Fox ataca a AMLO con los inversionistas; usuarios de redes se burlan

El ex presidente Vicente Fox Quesada ha dejado ver su gran obsesión hacía el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que no hay día que pase que no comparta una publicación en Twitter con dedicación al tabasqueño.

En esta ocasión Fox criticó al gobierno que encabeza AMLO y planteó que López Obrador “infunde temor y desconfianza” a los inversionista extranjeros. A través de Twitter, Fox señaló que las acciones de la denominada Cuarta Transformación están propiciando la desconfianza de los inversionistas.

“Esta es la imagen y el temor que infunde López a la inversión. Simple y sencillamente NO hay confianza con este presidente. Sin inversión NO hay empleo. Cae llegada de empresas extranjeras al País en 73% respecto al 2018”, escribió Vicente Fox.

Por su parte, los AMLOVERS reaccionaron ante el ataque de Fox, por lo que señalaron que el ex presidente es un peligro para Guanajuato.

“Siguen con su "es un peligro para Mexico" pero los que son un peligro para México viven en Guanajuato”.

“Alguien en el asilo que ya le corte el Internet a este Sr.”

“Lo malo de estar leyendo tus tuits, es que dicen por ahí que lo malo se pega y como estás bien orate, vaya a ser que se me pegue lo alucinógeno”

