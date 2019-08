Vicente Fox asegura que AMLO se convirtió en aquello que juró destruir ¡ESCÁNDALO!

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, hizo la peor acusación en contra del actual mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); desde hace años, el tabasqueño dice mucho la famosa frase “la mafia del poder” y esas palabras, fueron usadas en su contra.

Fox Quesada, señaló a AMLO como “la nueva mafia en el poder”, a través de su cuenta de Twitter.

Así mismo, agregó en la publicación que los seguidores del tabasqueño, están “abandonados en aras de nuevos amigos”.

¿Qué dice la publicación completa de Fox?

El ex presidente, ha hecho un sin número de señalamientos en contra de Andrés Manuel y diversos políticos que apoyan al tabasqueño, acciones que le han valido diversas peleas; en su mayoría, protagonizadas con Gerardo Fernández Noroña. diputado federal del Partido del Trabajo (PT).

No hay duda, López es la nueva mafia en el poder!!

Y sus seguidores abandonados en aras de nuevos amigos.

Todo sigue igual!! https://t.co/zfc0da5M9e — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 27, 2019

Y añadió una nota que publicó Milenio sobre las palabras de Carlos Slim, empresario mexicano: “que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento”.

Los usuarios tuvieron reacción inmediata:

“¿Mafia en el poder?

Acaso le acaba de decir a Slim mafioso,¿no era su amigo? ahora lo desconoce porque apoya a Obrador.

¿Todo sigue igual?

Ha comprobado que efectivamente el pasado estaba plagado de corrupción y demás delitos, acaba de descubrir un México destruido.

¡Ay Fox!".