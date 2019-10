Vicente Fox SI le debe SAT; hay una deuda de 1.4 millones desde 2017

¡Resulta que sí! VIcente Fox Quesada, ex presidente de México, si tiene una deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2017; el total es de 1 millón 400 mil pesos.

Según informó el diario Reforma, presuntamente fue el mismo Servicio de Administración Tributaria (SAT), fincó el 15 de diciembre de 2017, que fue confirmado por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal el pasado 28 de junio de 2019.

Se indica en otra instancia, que Fox y Franco C. Hamdan en 2013, crearon el fondo ‘Energy and Infraestructure Mexico Capital’ (EIM Capital), con la cual, aprovecharía la reforma energética que se concretó durante el gobierno del ex integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Ante la batalla legal que se inició, EIM Capital, promovió un amparo el pasado julio, el cual, fue desechado, aunque admitió a trámite esta manera, tras la resolución de un Tribunal en Materia Administrativa, en la cual, señaló que si se puede impugnar la decisión del SAT.

De momento, el ex presidente de México, Fox Quesada, ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN), no se ha pronunciado al respecto de la situación pese a que todo indica que tiene una deuda pendiente de 1.4 millones de pesos.

Cabe mencionar que el guanajuatense, es uno de los mandatarios más polémicos que México ha tenido, pues