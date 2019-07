Vicente Fox INDIGNADO responde: "no le debo al SAT, siempre he sido cumplidor"

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, de sus “primeras declaraciones” luego de la polémica que se desató cuando durante la Conferencia Matutina en Palacio Nacional, de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que un ex mandatario del país, tenía cuentas pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Indignado, Fox Quesada, aseguró que no tiene ninguna deuda con el SAT, dijo que todos los ingresos, además de las donaciones que recibe en las fundaciones que administra, siempre han estado debidamente declaradas en “absoluta transparencia”.

Durante una entrevista con Azucena en Radio Fórmula, el ex presidente indicó: "Yo no tengo deuda con el SAT, y si el SAT tiene algo que ver conmigo pues que me busque. Siempre he sido empresario cumplidor. "Después fui funcionario público cumplidor, el primero y único que hizo declaración pública de todos mis bienes patrimoniales y de todos mis ingresos, de todos mis pagos de impuestos, mi vida ha sido transparente en ese sentido".

Así mismo, aseguró que las empresas que maneja, no son muchas y tampoco son grandes; en la parte de la agricultura, indicó que sólo trabaja 50 hectáreas, en la parte filantrópica dijo que todas las donaciones fuern declaradas.

"Las empresas ni son muchas ni son grandes, son actividades agrícolas que en realidad son pequeñas porque el rancho que nos heredaron nuestros padres fue a 9 hermanos y hermanas y todos trabajamos una parte de tierra, 50 hectáreas cada uno, todo está declarado".

"Mi otra actividad son las fundaciones que encabezamos Marta y yo y tiene transparencia total, están registradas en Hacienda, cada donación, afortunadamente ha sido mucho el dinero que la gente generosa nos ha donado, cada peso está declarado, todo es absolutamente transparente".

Aseguró que las acusaciones de condonación de impuestos a cualquier integrante de su familia, son falsas y señaló Alfonso Durazo quien es secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, com el responsable de los señalamientos.