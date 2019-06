Vicente Fox ATACA la 4T de AMLO y en redes le llueven reclamos por CORRUPCIÓN

La obsesión del expresidente de México, Vicente Fox Quesada por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha cruzado fronteras, ya que ha aun año de que el tabasqueño asumió el mandato de México, no hay día que el panista ataque por redes sociales al morenista.

En esta ocasión, Fox le “reclamó” al gobierno de AMLO por el presunto desataste de medicamentos en los hospitales públicos, por lo que aseveró que ese nuevo régimen es parte de la “4a destrucción”.

Lo anterior refiriéndose a la Cuarta Transformación que promueve el actual presidente de México.

“Que fatalidad sr López. Cuantas personas mueren diariamente por falta de medicinas? Que decepcion la impotencia de la 4.ª destruccion”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Que fatalidad sr López.

Cuantas personas mueren diariamente por falta de medicinas?

Que decepcion la impotencia de la 4.ª destruccion. https://t.co/aVtJr0dSzA — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 27 de junio de 2019

Sin embargo, no todo le salió como tenía previsto, ya que los AMLOVERS le reclamaron a Vicente Fox por la presunta corrupción cometidos durante su sexenio.

“No decías nada cuando se les daba agua en vez de su respectiva quimioterapia a niños en ese mismo estado. Así como se te olvido Duarte, empieza con el gobernador en turno”.

“¡Carajo! Fox, ahora resulta que te importa la agente que muere por falta de medicamentos, no seas hipócrita, sí en tu sexenio no hiciste nada para ayudarnos, solo contribuiste para que la corrupción que ya existía siguiera y creciera, por favor, no te des golpes de pecho”.

Te puede interesar: Vicente Fox arremete contra AMLO y lo manda al kinder; AMLOVERS lo HUMILLAN

“Tu no te preocupes cuando te encierren en el Manicomio vas a tener todos los calmantes necesarios para tu ardor, incluida la vitacilina o si estás en la cárcel que puede ser lo más seguro, tendrás tu dotación de medicamentos para la locura senil, entendiste cabeza hueca”.

QUE BASURA DE PERSONA, HABIA VISTO GENTE CON RETRASO MENTAL QUE NO TIENE VERGUENZA Y HABLAN A LO IDIOTA, PERO VEO A ESTE MISERABLE TOROLOCO FOX Y NO SE QUE PENSAR, SI REÍR ME, TENERLE LASTIMA O ESTARLE MENTANDO LA MADRE, Y ES TAN ESTUPIDO QUE SIGUE Y SIGUE, QUE PENSARAN SUS FANS? pic.twitter.com/nkadvdNNpm — Roy Fox (@rojofox1) 27 de junio de 2019