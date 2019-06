Vicente Fox ATACA a los fieles AMLOVERS y culpa a AMLO de ello

Una vez más el polémico Vicente Fox, ex mandatario de México, causó controversia a través de redes sociales; esta vez, decidió atacar con todo a los AMLOVERS, quienes son fieles simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fox Quesada, aseguró que no es que tenga algo en contra de AMLO, sino que él mismo, se pone de “pechito”, ya que aseguró, que aunque Andrés Manuel López Obrador, siempre criticó arreglos en los “oscurito”, ahora lo hace con México.

Como ya es tradición, desde su cuenta de Twitter, Fox, dirigió un mensaje a los AMLOVERS llamándolos “chairos”, acción que no fue del agrado de los simpatizando de Andrés Manuel López Obrador, pues enseguida contestaron su mensaje.

TE PODRÍA INTERESAR: AMLO defendió la economía de México ante Estados Unidos; Marcelo Ebrard

“Gran artículo de Denis!

Chairos, no es que todos la traigamos con López, sino él que se pone de "pechito"

Quien siempre criticó los arreglos en lo "oscurito", HOY hace lo mismo pero con nuestro País!!

El más claro entreguismo al estilo Santa Anna al mismo imperio.”.

Gran artículo de Denis!

Chairos, no es que todos la traigamos con López, sino él que se pone de "pechito"

Quien siempre criticó los arreglos en lo "oscurito", HOY hace lo mismo pero con nuestro País!!

El más claro entreguismo al estilo Santa Anna al mismo imperio. pic.twitter.com/kZnGd2xSHO — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 9 de junio de 2019

"Cómo tú todo pirateas.. no eres capaz de hacer tu propio artículo. Todo te fusilas y te lo fusilas mal..jajajaj piraton.."

"Tú qué puedes decir es exactamente lo mismo que tú harías eras su gato de Bugs o me vas a decir que no ya se te olvidó lo que le pediste a Fidel Castro te lo recuerdo si quieres. !comes y te vas ó me equivoco? En vez de estar criticando ponte hacer otra cosa en bien del país."

"No tienes memoria? No tienes vergüenza? Acaso piensas que el pueblo de México cree en tu mentiras? Cómo puedes dormir por las noches después de que durante el día escribas de manera incansable pendejadas? Hablas de entregar el país? Qué hiciste en 6 años?"

"Dios Santo, como rechingas, nadie te hace caso"

Dicha publicación, fue en referencia al acuerdo al que llegó México con Estados Unidos.