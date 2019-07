Vicente Fox ARREMETE hasta contra la camioneta de AMLO

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México arremetió nuevamente en contra del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en esta ocasión, criticó el vehículo en el que se trasladó el tabasqueño en su gira por Michoacán.

A través de sus redes sociales, Fox cuestiono la camioneta que usa López Obrador, ya que dijo, no va con su austeridad que promueve.

“Vean la camionetota!! Suburban negra blindada. El sí, los demás no”, escribió en Twitter el ex presidente.

Vean la camionetota!!

Suburban negra blindada.

El sí los demás no. https://t.co/Nzj47BCttI — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 14 de julio de 2019

Por lo anterior, usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para contradecir a Fox, asegurando que AMLO es el presidente se encuentra en todo su derecho.

Mientras que otros usuarios le reclamaron por el helicóptero que usaba para su uso personas.

"No te hagas wey, los hijos de martita viajaban en Helicóptero federal".

"Chente tu tienes guardias que el pueblo paga, y que deberías pagar con todo el dinero que robaste junto con tu banda de delincuentes"

"El tiene la autorización del Pueblo!..Tú ERES un ardidooo!"

"Él es el presidente, los demás NO".

Te consta que es blindada? Según he visto los autos blindados no bajan por completo el cristal de las ventanas, quizá me equivoque.

Cabe resaltar que Vicente Fox critica con frecuencia al gobierno de AMLO.

Por lo que en días recientes, El ex presidente de México vuelvió a generar polémica en redes sociales luego de que se burlara de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en contra de México.

“Inocente palomita te chamaquearon López”.