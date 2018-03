Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Con la noticia de la muerte de la joven Mara Fernanda Castilla en Puebla por un conductor de la empresa privada Cabify comienzan las recomendaciones para viaja de forma segura en taxi, Uber o Cabify. En días pasados la muerte de Mara Castilla hizo más notorio las innumerables irregularidades y delitos cometidos en taxis por aplicación y de circulación libre. Ante esta situación han comenzado a exhortar a la población, principalmente mujeres, a cuidarse espcialmente si se viaja de noche

Viaja de forma segura en taxi, Uber o Cabify

Utilizar el servicio de taxi o auto privado para ir de un lugar a otro no debería ser peligroso. Por eso muchas empresas han compartido algunos tips para queYa sea taxi privado o libre verifica que las placas y la fotografía del conductor correspondan con las autorizadas. En los taxis existe un tarjetón de circulación que siempre debe estar a la vista. En las Apps, de las empresas privadas, puedes verlo directamente en tu celular al ordenar el viaje.

Una vez que decidas tomar una unidad, tómale foto a las placas del auto, al chofer que te transportará.

Posteriormente envíaselas a alguien en el lugar de destino.

Que no te de pena, pídele al chofer que sonría para la cámara.

3.- Activa tu GPS Muchas veces esta función se encuentra desactivada para no gastar tantos datos. Pero en caso de emergencia, rastrear la ubicación a través de la señal del celular puede ser vital. 4.- Siempre verifica los seguros Cuando estas abordo de una unidad es importante que tengas la libertada de bajarte del auto cuando lo desees. Si los seguros de las puertas están bloqueados no sigas con el viaje. Jamás aceptes la excusa de que es el seguro para niños. 5.- Revisa tu ruta. Se recomienda que constantemente te comuniques con alguien y le des información de la ruta que estas siguiendo. En caso de que el conductor piense cometer algún delito, al ver que hay personas pendientes de tu viaje, puede desistir de sus planes. Si el conductor se desvía, notifícalo inmediatamente. 6.- No te subas al asiento delantero Cuando uno va adelante es más fácil que te puedan amenazar con alguna arma. La recomendación es que siempre vayas en los asientos traseros y opuesto al chofer. Esto es porque si te ves en la necesidad de bajarte tendrás algunos segundos de ventaja.

Haz caso a las recomendaciones

Hacer caso a estas sencillas recomendaciones pueden salvar tu vida o de algún ser querido. Recuerda siempre estar alerta y si detectas alguna anomalía en el servicio, no lo pienses tanto, bájate y notifica a la autoridad. Esto ayudará a evitar más homicidios como el de la joven Mara Castilla.