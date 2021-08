Veracruz: municipio multará con 500 pesos a quien no use cubre bocas

Tras cerrar el municipio para evitar contagios durante lo peor de la pandemia de COVID-19 Tamiahua, Veracruz vuelve a los titulares tras la decisión por parte de las autoridades locales de multar con 500 pesos a quien no use cubre bocas.

La sanción fue dada a conocer por el ayuntamiento del municipio ubicado al norte de la entidad y el primero en implementar una multa ante el avance de la variante Delta del COVID-19 en la región.

Fue la alcaldesa Citlalli Medellín quien dio a conocer la noticia mediante una conferencia que circuló a través de redes sociales entre los habitantes de Tamiahua, localidad que no es ajena a la polémica desde el embate de la pandemia el año pasado.

Más medidas antiCOVID-19 en Tamiahua, Veracruz

Tras identificar la variante Delta del COVID-19 en Veracruz la alcaldesa de Tamiahua Citlalli Medellín anunció la implementación inmediata de la multa a quienes no usen cubre bocas al tiempo que no descartó medidas adicionales como el cierre de establecimientos que no cumplan con la sana distancia y otras medidas preventivas.

También señaló la aplicación de otras acciones entre las que destacan la suspensión de tianguis y concentraciones masivas así como la reducción de pasajeros en el transporte público, ambas con la intención de evitar aglomeraciones.

Tamiahua, Veracruz y la polémica durante la pandemia

El municipio de Tamiahua saltó a la fama por la exigencia de pruebas negativas de COVID-19 a visitantes durante lo peor de la pandemia el año pasado.

Como mencionamos el municipio de Tamiahua, Veracruz exigió prueba negativa de COVID-19 para ingresar lo que viralizó a la región en redes sociales entre voces que apoyaban o desaprobaban la decisión.

Y es que cabe mencionar que el municipio al norte del estado es un famosos destino cuya economía depende del turismo en otras actividades por lo que fue polémica la medida para visitantes así como las restricciones que tuvieron que obedecer los habitantes.

Es así que ante la presencia y avance de la variante Delta de COVID-19 en Veracruz las autoridades del municipio de Tamiahua han decidido multar con 500 pesos a quien no use cubre bocas, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca la polémica medida.

