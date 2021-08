Veracruz es sacudido por un sismo de 5.0 grados de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer la tarde de este domingo 29 de agosto el registro de un sismo de 5.0 grados de magnitud, el cual ocurrió a 10 km del suroeste de Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz. De acuerdo a información proporcionada por el SSN, el movimiento terrestre ocurrió a las 14:29 horas a 137 km de profundidad.

Hasta el momento no se reportan daños estructurales en dicho municipio, pero existe la posibilidad de que se generen réplicas por lo que Protección Civil pidió a la población de Comapa, Córdoba, Fortín, Huatusco, Mixtla de Altamirano, Playa Vicente, Santiago Sochiapan, Xalapa y Zongolica mantenerse atenta a cualquier aviso.

Protección Civil ya tiene contacto con las autoridades correspondientes del estado jarocho para evaluar los daños.

Por su parte, Protección Civil de Oaxaca aseguró en Twitter que el terremoto si se sintió en dicho estado debido a la proximidad, pero que no fue necesario activar la alerta sísmica ya que este no superó los niveles preestablecidos: “Peliminar #Sismo detectado el 29-ago-21 a las 14:29:49 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA”.

Cabe destacar que pese a la cercanía y la magnitud del sismo ocurrido en Veracruz, se reveló que el sismo pasó desapercibido para Puebla, Edomex, Ciudad de México, Guerrero y Guadalajara.

Otro sismo en Oaxaca

A pesar de sufrir dos sismos, las autoridades oaxaqueñas no reportan pérdidas humanas ni daños estructurales.

De igual modo, el SSN dio a conocer que alrededor de las 5:00 horas de este domingo 29 de agosto se registró un sismo de 4.3 grados en Oaxaca. Según los reportes, ocurrió a 44 kilómetros sureste del municipio de Crucecita y tuvo una profundidad de 7 kilómetros, además de una latitud de 15.43 y longitud de -95.91.

Medios locales del estado oaxaqueño, quien próximamente será sede del Tianguis de Pueblos Mágicos 2022, indicaron por medio de las redes sociales que hasta el momento no se han reportado personas heridas ni edificios dañados por este fenómeno sismológico.

¿Cómo es la sismicidad en el estado de Veracruz?

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la sismicidad en Veracruz se caracteriza por eventos de profundidad intermedia y superficial no mayor a los 100 km. Por tal motivo, se realizan macrosimulacros, tal y como ocurrió en 2020, en el cual se contó la participación de 47 mil personas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales