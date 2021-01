Venta de tanques de oxígeno con sobrecosto es detectada en redes sociales.

A través de redes sociales, principalmente Facebook, se detectaron perfiles que ofrecen la venta de tanques y concentradores de oxígeno a precios “exagerados”, alertó Miguel Moreno Muñoz, el titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en Puebla.

En ese tenor, Moreno Muñoz consideró que intermediarios son quienes especulan con los precios ante la necesidad de personas por conseguir concentradores o rellenar tanques de oxígeno ante la emergencia sanitaria en México derivada del COVID-19.

Posterior a que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) alertara que los precios por la venta, así como la renta y recarga de tanques de oxígeno se triplicaron entre noviembre y diciembre.

Al respecto, el titular de la Odeco, comentó, en entrevista para medios locales, que a nivel estado más de 100 distribuidores de oxígeno se encuentran operando; mientras que personal bajo su mando ha efectuado diez visitas a puntos que distribuyen oxígeno medicinal, sin haber detectado anomalías.

Destacó que, hasta el momento solo se tiene una denuncia contra una empresa distribuidora de oxígeno, de la cual evitó revelar el nombre, por no exhibir precios ni entregar comprobantes de compra.

“Hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia ni queja de consumidores por el incremento de precios como tal del oxígeno. Hemos estado visitando varias distribuidoras en el estado de Puebla, en las cuales, hemos detectado que no han estado haciendo incrementos, de hecho, en las recargas hemos tenido acercamientos con los consumidores. Lo que pasa es que el oxígeno sí hay, pero lo que no hay es el contenedor”, indicó.

Por otra parte, en redes sociales se han ubicado cuentas y perfiles que especulan con los precios del oxígeno, motivo por el cual, la oficina central de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), trabaja en coordinación con la Policía Cibernética para la detección de quienes abusan de los consumidores.

Bajo ese contexto, reiteró que la dependencia cuenta con la facultad de castigar a quienes incrementen precios de manera injustificada con multas que oscilan entre los 168 mil pesos a millón y medio de pesos.

